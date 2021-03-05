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توك شو

برلمانى سابق يستنجد بوزير الداخلية: ملازم أول ضربنى وسحلني.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:29 م
بدر صقر عضو مجلس
بدر صقر عضو مجلس الشورى السابق
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أسامة علي
تقدم بدر صقر عضو مجلس الشورى السابق، بشكوى إلى وزير الداخلية بعد التعدى عليه بالضرب من قبل "ملازم أول".

وقال صقر خلال مداخلة مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن ما حدث له لا يغير نظرته إطلاقا تجاه وزارة الداخلية وجهاز الشرطة المصرية التى حمت وتحمي الدولة من أحداث 2011.

وأضاف بدر صقر قائلا: "عندى 60 سنة، وكنت عضو مجلس شورى سابق لمدة 10 سنوات، ويدخل ملازم أول يضربنى ويسحلنى فى قسم أول الخصوص القليوبية".

وكشف صقر، أن منزله بجوار القسم مباشرة ويضع قسم الشرطة بعض الحواجز لركن سيارات القسم داخلها، معقبا: "عندى أنا محلات وقدامها بائع جائلين فى نفس المنطقة، واحنا بنفتح المحلات حصل احتكاك بينا وبين الباعة الجائلين فجأة لقيت الموجودين فى القسم داخلين عليا بيضربونا". 


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