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الأسر البديلة بـ التضامن توضح تفاصيل وشروط كفالة الأطفال ..فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:40 م
كفالة الأطفال
كفالة الأطفال
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محمود محسن
قالت ريهام فؤاد صالح مدير إدارة الأسر البديلة بالإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الإجتماعي إن منظومة الأسر البديلة عبارة عن كفالة الأطفال لمن لم يرزق بالإنجاب هي منظومة اولتها وزيرة التضامن الإجتماعي اهتماما خاصا.

وأضافت صالح خلال لقاء لها لبرنامج الجمعة في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أن كفالة الأطفال تكون مخصصة للأطفال الذين فقدوا الرعاية الأسرية مشيرا إلى أن هناك من يحتاج إلى كفالة الأطفال .

وتابعت مدير إدارة الأسر البديلة بالإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الإجتماعي أن هناك  العديد من الأطفال بدار الأيتام محرومون من الرعاية الأسرية .

وأشارت صالح إلى ان اللجنة المشكلة وضعت شروطا خاصة لكفالة الأطفال بأن يكون سن  من يكفل الطفل من 21 إلى 60 عاما وأن بكون لللأسرة مستوى إقتصادي واجتماعي جيد وأن يتم توفير بيئة جيدة للطفل وعلى وعي ودراية بالتعامل مع الأطفال.

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