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رياضة

إنبي يقفز للمربع الذهبي بالدوري بعد التعادل مع طلائع الجيش

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:57 م
عمرو جمال
عمرو جمال
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حسن العمدة
انتهت أحداث مباراة فريقي طلائع الجيش وإنبي بالتعادل بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ 15 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .


وافتتح إنبي التهديف فى الدقيقة 24 عن طريق إبراهيم يحيى من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .

وأدرك طلائع الجيش هدف التعادل فى الدقيقة 51 عن طريق عمرو جمال ، بعد تمريرات متبادلة بين لاعبي طلائع الجيش، ومن ثم تمريرة سحرية من ناصر منسي من على حدود منطقة الجزاء إلى عمرو جمال، وسدد كرة قوية بالقدم اليسرى سكنت الشباك.

وجاءت كرة عرضية من كريم فؤاد من الطرف الأيسر إلى دينو بيتر سددها بالقدم اليسرى لكن تصدي لخا حارس مرمى طلائع الجيش فى الدقيقة 45 .

وبهذه النتيجة يقفز إنبي الي المرتبة الرابعه برصيد 23 نقطة ، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش الي النقطة 13 فى المركز الخامس عشر .
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