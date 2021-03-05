ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أول تعليق من وزيرة الهجرة على قتل مصري بالرصاص في السعودية

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:52 م
المواطن المتوفي
المواطن المتوفي
Advertisements
سعيد العربي
تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، بخالص العزاء إلى أسرة المواطن المصري "عشري محمد حسن" الذي وافته المنية اليوم الجمعة إثر حادث إطلاق نار عليه بالمملكة العربية السعودية ، أسفر أيضا عن إصابة ابن شقيقه "حسين سامي محمد حسن".

وقامت وزيرة الهجرة بالتواصل مع السفارة المصرية والقنصلية بالرياض، حيث يتم متابعة التفاصيل القانونية من تحقيقات أولية، بالإضافة إلى متابعة الحالة الطبية للمواطن المصاب حيث استقرت حالته وتم نقله إلى مستشفى شميس في الرياض.

علما بأن السلطات السعودية قامت بالقبض على المتهم بقتل المواطن المصري وإصابة ابن أخيه، ويخضع المتهم الآن للتحقيقات .

وأضافت الوزيرة أنه سيتم متابعة نقل جثمان المتوفي عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة الثقة  في سير التحقيقات والإجراءات القانونية بالمملكة. 

وكشفت التحقيقات الاولية ان سبب الحادث  خلافًا قد وقع فيما بين مواطن سعودي وبين المجني عليه وابن شقيقه، وهما من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أولاد الشيخ، وكان الخلاف على إثر نقل حمولة خضراوات وانتهى الأمر بإطلاق السعودي الأعيرة النارية عليهما؛ ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

أوين يكشف سرا.. ماني رفض الحصول على ركلة جزاء حتى لا يسجلها صلاح

الطب الوقائي بالصحة يزف بشري بشأن كورونا

فستان فوق الركبة .. ريهام أيمن تثير الجدل بأنوثتها

إصابة متحدث الأهلي وزوجته ونجله بـ فيروس كورونا

بينها تنزانيا وكوريا.. الصحة العالمية توجه اتهاما خطيرا لـ3 دول

الأهلي يهزم الداخلية بدوري رجال الكرة الطائرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور

الكمامة وحدها لا تكفي.. أطعمة يجب تناولها يوميا لتجنب الإصابة بـ كورونا

حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها