أمينة : مي كساب عشرة عمري وشقينا وتعبنا سوا

الفنانة مى كساب من أقرب أصدقائها





وأضافت أمينة خلال حوارها مع برنامج "أنا وأختي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم أسما وهبة، أنها انتقلت من الإسكندرية للدراسة بمعهد الفنون المسرحية.





وتابعت: مثلت أمام الفنان محمد نجم مسرحية عام 1997، وفى عام 1998، تعاونت مع رامى إمام فى جزيرة القرع أول عمل فنى من إخراجه".





وأوضحت أمينة، أن الحب منحها أجمل ما فى حياتها أبناءها "أحمد وعمر".





وأردفت أمينة: مى كساب من أقرب أصدقائي وعشرة عمري.. طلعنا مع بعض وتعبنا وشقينا".

قالت المطربة الشعبية أمينة ، إن بداية مشوارها الفنى، كان التمثيل وليس الغناء، موضحة أن