ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أمينة : مي كساب عشرة عمري وشقينا وتعبنا سوا

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:13 م
المطربة أمينة
المطربة أمينة
Advertisements
أسامة علي
قالت المطربة الشعبية أمينة ، إن بداية مشوارها الفنى، كان التمثيل وليس الغناء، موضحة أن الفنانة مى كساب من أقرب أصدقائها.

وأضافت أمينة خلال حوارها مع برنامج "أنا وأختي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم أسما وهبة، أنها انتقلت من الإسكندرية للدراسة بمعهد الفنون المسرحية.

وتابعت: مثلت أمام الفنان محمد نجم مسرحية عام 1997، وفى عام 1998، تعاونت مع رامى إمام فى جزيرة القرع أول عمل فنى من إخراجه".

وأوضحت أمينة، أن الحب منحها أجمل ما فى حياتها أبناءها "أحمد وعمر".

وأردفت أمينة: مى كساب من أقرب أصدقائي وعشرة عمري.. طلعنا مع بعض وتعبنا وشقينا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ الحامل .. 3 أطعمة يجب تناولها لصحة طفلك

بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور

الكمامة وحدها لا تكفي.. أطعمة يجب تناولها يوميا لتجنب الإصابة بـ كورونا