أسرة المصري المقتول في السعودية : نطالب بالقصاص

طالب أبناء عمومة عشري محمد حسن 37 سنة، الشهير بـ"رضا" بقرية اولاد الشيخ بمغاغة شمال المنيا والذي لقى مصرعه في السعودية إثر إصابته بـ5 أعيرة نارية على يد مواطن داخل أحد الأسواق بالقصاص.





وأضاف محمد أبو الشيخ أن ابن عمه عمره 37 عاما، ولديه 3 أبناء، أكبرهم في الصف الأول الثانوي، وآخرين فى مراحل تعليمية مختلفة، وأنه سافر إلى السعودية، بحثا عن لقمة العيش والعمل.





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وأوضح أن ابن عمه الآخر المصاب، ويدعى حسين سامي محمد، أصيب ب3 طلقات نارية، في نفس الحادث، متزوج ولديه طفلين، وسافر أيضا بحثا عن العمل.





وطالب أهالي المجني عليهما، السلطات السعودية، بالقصاص من المتهم، وتوقيع أقصى عقوبة عليه.





وشهدت المملكة العربية السعودية حادثا مؤسفا إثر قيام شخص بمقتل مصري وإصابة آخر من أبناء مركز مغاغه شمال المنيا بأعيرة نارية لخلافات بينهم على سعر خضروات.





وحصل " صدى البلد" على التقرير الطبي لواقعة إطلاق النار على مصريين اثنين بالسعودية من قبل أحد مواطني المملكة ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الثاني.





وتضمن التقرير الطبي الصادر من أحد المستشفيات بمدينة الرياض بيانات المتوفى، موضحًا أنه يدعى "عشري محمد حسن 37 عامًا" وأنه وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى نتيحة تعرضه لطلق ناري أدى لتوقف القلب والتنفس، حسب إفادة الهلال الأحمر.





وذكر التقرير أنه بالكشف الطبي على المذكور تبين أنه ليس لديه نبض والحدقتان متسعتان وغير متفاعلتين للضوء.





كما أوضح التقرير أنه تم إجراء محاولات الإنعاش القلبي الرئوي، وإعطاء أدوية إنعاش للقلب دون استجابة.





وأشار التقرير إلى أن المذكور لديه 5 فتحات لطلقات نارية، الأولى فوق الحلمة اليسرى، والثانية تحت الحلمة اليمنى بالقرب من الإبط، والثالثة تحت اليمنى، والرابعة أسفل الثالثة والخامسة في الناحية الأمامية العلوية للفخذ اليسرى، ولم يستجب المريض لكل محاولات الإنعاش وتم إعلان وفاته متأثرًا بجراحه.





وقال أحد المواطنين أن سبب إطلاق الأعيرة النارية هو خلاف وقع بين عشري محمد حسن، وشهرته رضا، وحسين سامي محمد حسن، من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أولاد الشيخ، وسعودي الجنسية، بسبب خلاف على نقل حمولة خضروات، انتهت بإطلاق السعودي الأعيرة النارية عليهما ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني.



