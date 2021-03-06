فصل التيار الكهربائي عن قرية الصافية وتوابعها في كفر الشيخ.. اليوم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي، اليوم السبت، عن قرية الصافية وتوابعها، وذلك لإجراء الصيانة الدورية لمغذي دحروج وذلك ابتداءً العاشرة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.





وفي سياق متصل، قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة شهدت العديد من الافتتاحات والإنجازات وخاصة في قطاع الكهرباء، لتطوير الشبكات وتحسين الجهد لدعم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة بتكلفة استثمارية 2 مليون و 676 ألف جنيه.





أشاد محافظ كفر الشيخ بجهود قطاع الكهرباء في المحافظة، برعاية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، لتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية.



