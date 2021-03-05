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أخبار العالم

التحالف : نمارس أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات الحوثيين

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:21 م
التحالف: نمارس أقصى
التحالف: نمارس أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات
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قسم الخارجي
أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي ، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمرت 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي في محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بمدينة خميس مشيط.

وقال العميد المالكي إن التحالف يمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، والتي تمثل جرائم حرب، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك للطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية بحزم، وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأشار إلى أن عمليات الاستهداف لتحييد وتدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات بدون طيار المفخخة و الصواريخ البالستية التي يتم استخدامها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تتم بعمليات تشمل الرصد والمراقبة الاستخبارية الدقيقة والاستهداف المدمر، مؤكدًا أن عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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