أمينة: الحب منحني من كنت أتمناه.. فيديو

ردت المطربة الشعبية أمينة،على تساؤل ماذا فعل بها الحب?.





وأضافت أمينة، خلال حوارها مع برنامج "أنا وأختي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم أسما وهبة، أن الحب أهداها ومنحها من كانت تتمناه من الدنيا.





وأضافت أمينة قائلة:" الحب منحنى أحمد وعمر أولادى".





وأشارت أمينة، إلى أنها انتقلت من الإسكندرية للدراسة بمعهد الفنون المسرحية، معقبة" : مثلت أمام الفنان محمد نجم مسرحية عام 1997، وفى عام 1998، تعاونت مع رامى إمام فى جزيرة القرع أول عمل فنى من إخراجه".



