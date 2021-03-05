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حوادث

ارتفاع أعداد ضحايا حادث الكريمات إلى 20 شخصًا

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:34 م
ضحايا تصادم سيارة
ضحايا تصادم سيارة نقل بميكروباص
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ندى حمودة - أحمد مهدي

ارتفع اعداد ضحايا حادث تصام سيارة نقل بميكروباص الى 20 شخصًا واصابة 5اخرين،  حيث دفع مرفقا إسعاف بنى سويف والجيزة بـ 15 سيارات إلى محل الواقعة للمشاركة في نقل الجثث والمصابين لنقلهم إلى أقرب مستشفيات.

 

وكانت  تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالقرب من نفق الزعفرانة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف، بالطريق الصحراوى الشرقى.

 

انتقلت على الفور قوات أمن الجيزة وسيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات.

 

وأفادت مصادر بأنه تم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى، و5 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الإولية اللازمة، و12 جثة إلى مشرحة مستشفى أطفيح، و4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصف وجار نقل باقي جثث المتوفين وحصر أعداد المصابين.

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