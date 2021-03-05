عمرو الليثى يدخل فى نوبة بكاء على الهواء

دخل الإعلامى عمرو الليثى فى نوبة بكاء شديدة على الهواء خلال تقديم حلقته اليوم الجمعة ببرنامج واحد من الناس، أثناء عرض لقطات من عودة ابن لأمه واستقبالها بحفاوة وتقبيل قدميها بعدما تغيب عنها طيلة 13 عاما بسبب خطف طليقها لأطفالها.









وأكدت هانم، خلال استضافتها ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة ، أنها لم تفعل أى شئ لزوجها والذى تسبب لها بصدمة عصبية، لافتة إلى انها تتعرف على أولادها إذا شاهدتهم على الرغم من مرور 13 عامأ على غيابهم.

وقالت هانم، إن زوجها طلقها وخطف أطفالها منها وظلت وحيدة فى منزلها ثم عاشت فى احد المساجد لفترة ولديها 3 أبناء، لافتة إلى أن فريق إنقاذ معأ قام بتأهيلها صحيأ واجتماعيأ ووفر لها مسكن .