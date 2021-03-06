من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه

أنجزت محافظة القاهرة بالتعاون بين أجهزة الدولة المختلفة أحد أهم مشاريع الطرق والكباري بالعاصمة، والذي يحقق نقلة نوعية في الحركة المرورية ويأخذ الراكب من جوار النيل إلى أقصى الشرق في دقائق معدودة بعدما كانت تتطلب المرور بالدائري من خلال عدة طرق.





محور "عين الحياة"، أعاد الحياة للمنطقة بعد تطوير البحيرة ومنطقة الفسطاط ونقلها من قاع العشوائية إلى قمة الحضارة، حيث تم ربطه بطريق الخيالة والطريق الدائري، علاوة على فتح طريق جديد داخل حديقة الفسطاط يصل بين صلاح سالم وطريق الفسطاط، فضلا عن إنشاء 6 كبارى فى منطقة الفسطاط لربط المنطقة بالطريق الدائري وطريقي صلاح سالم والأوتوستراد، والعاشر من رمضان.









المشروع في المقام الاول يهدف الى تحقيق السيولة المرورية وتقليص المسافات وأوقات الرحلات في إطار مشروع تطوير العاصمة التراثية والسياحية والجمالية، حيث ستتمكن هذه المحاور من التجول من وإلى وداخل العاصمة في دقائق معدودة بدلا من ساعات.









المشروع يشمل 2 كوبري، الأول هو كوبري عين الصيرة ويربط طريق صلاح سالم بالطريق الدائري، حيث يبدأ من أمام بحيرة عين الحياة ويمر عبر طريق الخيالة مُتجهًا إلى منطقة بئر أم سلطان حتى الطريق الدائري، ويمر الكوبري عموديا فوق الكوبري الثاني، وهو يمثل نقلة نوعية في المنطقة.







