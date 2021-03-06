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محافظات

من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه

السبت 06/مارس/2021 - 09:29 ص
20 صورة ترصد جمال
20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه
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عبدالعزيز جمال
أنجزت محافظة القاهرة بالتعاون بين أجهزة الدولة المختلفة أحد أهم مشاريع الطرق والكباري بالعاصمة، والذي يحقق نقلة نوعية في الحركة المرورية ويأخذ الراكب من جوار النيل إلى أقصى الشرق في دقائق معدودة بعدما كانت تتطلب المرور بالدائري من خلال عدة طرق.


محور "عين الحياة"، أعاد الحياة للمنطقة بعد تطوير البحيرة ومنطقة الفسطاط ونقلها من قاع العشوائية إلى قمة الحضارة، حيث تم ربطه بطريق الخيالة والطريق الدائري، علاوة على فتح طريق جديد داخل حديقة الفسطاط يصل بين صلاح سالم وطريق الفسطاط، فضلا عن إنشاء 6 كبارى فى منطقة الفسطاط لربط المنطقة بالطريق الدائري وطريقي صلاح سالم والأوتوستراد، والعاشر من رمضان.


المشروع في المقام الاول يهدف الى تحقيق السيولة المرورية وتقليص المسافات وأوقات الرحلات في إطار مشروع تطوير العاصمة التراثية والسياحية والجمالية، حيث ستتمكن هذه المحاور من التجول من وإلى وداخل العاصمة في دقائق معدودة بدلا من ساعات.


 المشروع يشمل 2 كوبري، الأول هو كوبري عين الصيرة ويربط طريق صلاح سالم بالطريق الدائري، حيث يبدأ من أمام بحيرة عين الحياة ويمر عبر طريق الخيالة مُتجهًا إلى منطقة بئر أم سلطان حتى الطريق الدائري، ويمر الكوبري عموديا فوق الكوبري الثاني، وهو يمثل نقلة نوعية في المنطقة.


أما الكوبري الثاني، فيبدأ من أمام متحف الحضارة للقادم من طريق الكورنيش ويمر عبر منطقة الإمام الليثي والإمام الشافعي، ثم شارع الكردي ويستمر حتى المرور فوق كوبري التونسي ليلتقي بطريق الأوتوستراد، ومنه إلى أقصى شرق القاهرة ليسهل الذهاب والإياب للتجمع الخامس والمدن الجديدة.


الافتتاح يعمل على اختصار المسافات وتوفير وقت ومجهود كبير للانتقال من هذه المنطقة إلى أقصى شرق القاهرة على مداخل القاهرة الجديدة.


وفيما يلي، ينشر موقع صدى البلد 20 صورة ترصد سحر وجمال المحور ضمن تطوير المنطقة بعد افتتاحه. 


من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه
من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه
من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه
من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه
من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه
من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه
من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه
من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه
من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه
من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه
من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه
من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه
من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه
من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه
من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه
من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه
من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه
من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه
من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه
من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه
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