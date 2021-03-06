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فن

طارق لطفي يطرح البوستر الرسمي لمسلسل القاهرة كابول

السبت 06/مارس/2021 - 12:52 ص
القاهرة كابول
القاهرة كابول
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محمد بدران

طرح الفنان طارق لطفي، البوستر الدعائي الأول لمسلسل "القاهرة كابول" المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وذلك عبر حسابه على "انستجرام"

وعلق طارق لطفي، على صورة البوستر عبر انستجرام، قائلًا: «القاهرة_كابول" نال إعجاب متابعيه.

مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود.

وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، وهم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

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