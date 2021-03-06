توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 6 إلى الجمعة 12 مارس 2021

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 06 الى الجمعة 12 مارس 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

لا تترك احدًا يبعدك عن خياراتك ومسار عملك. في هذا الاسبوع المتطلب وقد تفتقد خلاله الى الفكاهة فيصعب عليك تقبّل الملاحظات. كما قد تشعر بعتب صحيّ الأمر الذي تتحجّج به للغياب عن عملك. إنه أسبوع ثقيل بالأعباء والواجبات وربما الملاحظات والانتقادات والتوجيهات لمنه أسبوع دقيق ولا يجوز التمرّد ولا التمارض ولا التكاسل. تدخل مرحلة صعبة تعاكسك خلالها الظرف فكن حذرًا ومتيقظًا. تجنّب الانفعالات والمشاعر السلبيّة كالغضب والغيرة والفوضى.

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

ليس بالأسبوع السهل بحيث يجاملك الوضع العاطفي حتى تاريخ 21 فتكون الظروف متناقضة وضاغطة. وهنا يترتّب عليك معرفة التنسيق جيدًا والواجبات وتحديد الأولويات. لا تنفعل أمام حبيبك بل صارحه وبُح له بعواطفك مشددًا على حسن نواياك. ميّز بين الضغوط وحصّن علاقتك من التجاذبات والتوترات. تتحسن الظروف في الأسبوع القادم.

برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

يحمل اليك هذا الاسبوع احلاما وافكارا جديدة ويقودك الى تجربة من نوع اخر والى تغييرات ايجابية تتسارع وتيرة العمل تحت تاثير كوكب الزهرة في الحوت يعلن عن فترة مهمة من الازدهار والفرص المميزة, تتبلور في, تظهر فسحة أمل ستكون الظروف مؤاتية لاتخاذ خطوة جريئة وتكون هذه الفترة مناسبة للانطلاق بمهمات كبيرة. تشجعك التأثيرات الفلكية الايجابية وتبشرك بمفاجأة مهنية رائعة وتساعدك على أتخاذ القرارات المصيرية وتخرج من دائرة القلق, إستفد من الفرص الاستثنائية .

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

تكون طباعك صعبة هذا الأسبوع الامر الذي قد ينعكس سلبًا على هدوء وتناغم العلاقة الحالية, حاول الا تعرض مشاعرك وعلاقاتك للمخاطر ليس الوقت مناسبًا لفرض الرأي فقد تسبب نفورًا. احط نفسك بالاهل والاصدقاء والمحبين اخرج لملاقاة الآخرين ولا تبق وحيدًا هدىء من روعك لأن الفرص متاحة ومناسبة لأخذ قرارات مهمة.

برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

إختر هدفًا وانطلق لتحقيقه بخطى ثابتة وأكيدة. معنوياتك مرتفعة وثقتك بالنفس عالية فما من أمر يردعك ولا من سبب للتقاعس أو التكاسل.النشاطات كثيرة وواعدة كلها بثمار وفيرة ومميزة. وبالتالي قد تشارك في ورشة عمل أو مؤتمر أو تحضر لرحلة سفر. توفر لك الشمس أفضل الفرص لقلب المعطيات لصالحك ولتجديد وسائل في سبيل تحسين الأوضاع مهما كان وضعك أو موقعك وحقل اختصاصك. وبالتالي ستنجح في التخلص من بعض المواقف المربكة والمسائل التي كانت عالقة بدون حلول.



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تدعوك الكواكب الى التروي وعدم الذهاب بوهامك بعيدا فقد تضللك الاشارات او تعيش شيئًا من عدم الامان لذلك إحم مصالحك وعواطفك في هذا الأسبوع الذي هو الأكثر توترًا على الصعيد الشخصي والعاطفي. قد تظهر اختلافات في الرأي أو ظروف مربكة تتطلب كل التكاتف والتضامن. تمتحن أسس الروابط وتظهر بعض الحقائق

برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

يسيطر عليك شعور بالتعب والاجهاد نظرًا لضعف الفرص وفراغ الخطوط الأمر الذي يسبب لك القلق قد تعيش فترة ارباك وفشل أو خسارة لاسيما في الأيام الأقل حظًا. أو ربما تعرّض استقرار وظيفتك للمخاطر. حاذر من سوء تفاهم أو اصطدام بآراء الآخرين. لا تجازف بسمعتك ولا تخالف التعليمات. إنّها أسوأ فترات الأسبوع وأكثرها توترًا وقد تقع خلالها ضحية للألم والاستفزاز. فترة دقيقة وشائكة قانونيًا. اسع الى التسويات والمصالحات إذا أمكن ولا تبدأ جديدًا ولا تقم أمرًا على الاطلاق.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تحصل على ما تريد من ارتياح وتقدّم ومصالحة. لا توجد أسباب فلكية للتذمر من الأوضاع إلا إذا كانت العلاقة قد وصلت الى هذا الحدّ متقلّبة وفي حالة مزرية. في جميع الأحوال إنه أسبوع جيّد ومثمر ولا بد من التحرّك باتجاه المزيد من التواصل والاهتمام. يتحدّث الفلك عن حوار مفيد وعن مشاركة داعمة النشاطات.كما يجلب لك الفرص السعيدة عائليًا وشخصيًا وربما تتغيّر بعض الأوضاع العاطفية الى الاحسن.

برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

تنقلب المعطيات لصالحك تمامًا في هذا الأسبوع لتعيش لحظات انتصار. انت على سفر أو تسويق لمشروع ما. إنه اسبوع المرونة والمصالحة وتصحيح الأخطاء وهذا امر جيد لأنه يشجع على التلاقي وتذليل العقبات وإيجاد الحلول وإقامة الحوارات الفعّالة والتي أنت بحاجة إليها لتلطيف الأجواء المتوترة التي كانت سائدة من قبل. ستمسح لك الظروف الفلكية بعقد مصالحات وتوقيع اتفاقات مفيدة لك. كما ستسمح لك بترتيب الشؤون المالية والمصرفية وتنظيمها.

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

إنه أسبوع رومانسي جدًا. تظهر معارف جديدة ميرة للاهتمام إذا كنت عازبًا . مناسبة للتراجع عن كلام أو مواقف أثارت تحفّظ الحبيب أو الشريك. تتعامل برقة وليونة وتقبل النصح والدعم والرأي المختلف. أجل، قد يتفاجئ حبيبك بما يجري فسارع الى طمأنته والى إزالة شكوكه وهواجسه إذا كانت تقلقه. حان الوقت لإظهار أفضل النوايا ولتعزيز الروابط. إنه أسبوع الحب والتقارب والمصالحة.

برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

يناسبك وجود القمر في برج الجدي الترابي الصديق يسهل عليك الامور حاول ان تسرع وتيرة عملك إذا أردت النجاح. تكثر ورشات العمل والمسؤوليات لكنك قادر على تخطي المرحلة بنجاح باهر. لكن تذكر انك في اصعب فترة في هذا العام نظرا لوجود الشمس في برج الحوت بحيث تظهر اعتراضات طارئة وتعلوا اصوات الاحتجاج ضدك إنها فترة مربكة ويجب الانتباه للتفاصيل فغلطة الشاطر بألف غلطة. وبالرغم من انزعاجك واستيائك من محاولة البعض لعرقلة تقدّمك.

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

نسّق بين مختلف الواجبات واترك فسحة للحبيب.حاول ان تصغي برقة وهدوء وان تتفهم الاخر بدون اعتراض مهما كان استفزازيًا اذ ان الظروف ستكون ضاغطة وقد تتأزم المسائل البسيطة لتخلق بينك وبين الحبيب شرخًا كبيرًا يسيء الى رابط الثقة بينكما. تعيش لحظات صعبة. كن شديد اللطافة والمرونة إذا أردت للعلاقة النجاح والاستمرارية.

:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

بالرغم من وجود القمر في مواجهة برجك فلا داعي للقلق هذا الأسبوع يا عزيزي فالحظ سيخصّص لك فرصًا لا تعوّض والتي اذا التقيت مع جهوزيتك وذكائك ستضمن لك انتصارات هائلة حسب مؤهلاتك وقدراتك. وبالتالي ستدور أحداث الأسبوع بوتيرة وديناميكية وإيجابية، ذكاؤك حادّ وشخصيتك ملفتة وقد تربح دعوى قضائية كنت تحلم بها منذ زمن بعيد. كما تنال عليك الدعوات والعروض، لكنني شخصيًا ادعوك أيضًا الى التحلي بالمنطق والبصيرة واختيار الأهداف الأنسب لمصلحتك. اختر يومًا محظوظًا وسدد هدفك.

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

يلطف كوكب الزهرة الأجواء بشكل كبير لكن هذا لا يسمح بالتفرد بالرأي أو إثارة الحساسة. قد يحمل انفراجًا نتيجة جهد شخصي. إسع الى المصالحة وابحث في المواضيع الشائكة بينك وبين الحبيب. أدعوك الى ضرورة الاهتمام بوضعك الشخصي والعائلي، كما سيكون من المقرر دراسة أي قرار أو خطوة قبل القيام بها فلا تأخذ قرارًا بالقطيعة أو السفر أو الطلاق أو حتى الزواج.

برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

ان وجود الكواكب مجتمعة في برج الحوت الصديق والقمر في الجدي ما يعني ان التعاون ممتازًا ووتيرة العمل سريعة وفعالة تدفعك الى المزيد من العطاء، سيكون مكتبك مسرح انشغالات متعدّدة من مفاوضات واتصالات ومباحثات. قد تعرف ترقية خلال هذا الأسبوع أو ربحًا لافتًا. الحظوظ الى جانبك فلا تتأخر. عزّز موقعك بين الأصحاب والزملاء وشدّد روح التعاون معهم. أنت صاحب شخصية لافتة حاليًا ومن الضروري توظيف الوقت الجيد لصالحك.

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

يتحلّ الحبّ مرتبة عالية في حياتك حاليًا. تصبح العلاقات متينة إذا كنت على علاقة رومانسية بأحدهم وستفرح لتجاوب الحبيب معك. أما الزّهرة فيتحدّث عن لقاءات إيجابية ومفاجئة تقلب المعادلات لصالحك. الأجواء رومانسية بالتأكيد حتى للعازب الذي قد يجد الحبّ في الأجواء الترفيهية والنشاطات الاجتماعية

برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

يلمع نجمك في مختلف النشاطات، تسعد بجديد او تشعر بالاطمئنان فتعيش دورة ايجابية جيدة بالرغم من صعوبة المرحلة ودقتها لا تزال تنعم بتأثيرات فلكية واعدة بالنجاح والتوظيفات المالية والاستمارات أو العمليات التجارية. تفرح لتسوية أو مصالحة. تتمتع بالقوة والشجاعة كما ان الحظ سيتحرّك بسرعة لصالحك شرط عدم الوقوع ضحية التحديات والانفعالات.ولا تترد بتكرار أي محاولة فشلت سابقًا .

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

تعيش اسبوعًا متطلبًا وقد لا تحصل على تعاطف الحبيب الكامل او حنانه , حاذر الشائعات والجدل العقيم وسؤ التصرف تجنب المتاعب وإثارة الخلافات, يدعوك الفلك الى معالجة المسائل العاطفية والشخصية بترو وموضوعية آخذًا في عين الاعتبار رأي الحبيب ومشاعره.انصحك بالهدوء والتروي والابتعاد عن المجابهة كن دبلوماسيا الى اقصى الحدود وحاول ان تبدي ايجابية لا تقع ضحية الشكوك التافهة, إنها فترة دقيقة تجعلك مغتاظًا ومتأهبًا للقتال.

برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

تتحسن ظروف العمل وتقوى فرص النجاح مع انتقال القمر الى برجك، تتلقى معلومات جيّدة تشجعّك على التحرّك لاستعادة موقع أو اتخاذ خطوة ويناسبك تكثيف العمل. سوف تتقدم بثقة ولكن لا تتصرّف بعشوائية بل عن سابق تحضير وتصميم. الوقت ثمين واستثنائي فلا ترتجل الا اذا كنت مضطرًا. اجتهد واعط أفضل ما لديك. الخطوط قويّة فلا تلته فانت تملك القدرة على المفاوضة الذكيّة وعلى لعب دور الوساطة الماهرة.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

تواظب على تحمّل مسؤولياتك العائلية أو الزوجية وتتمتع بروح رياضية جميلة تنشر المرح وتخفف من الضغوط التي قد يتعرض لها افراد العائلة. وستكون بالتالي الملاذ الآمن للجميع بدون استثناء. تقوى المشاعر العاطفية وتتعزز الروابط أما اذا كنت عازبًا فلا عجب اذا ظهرت بوادر انفتاح أو حماس تجاه الجنس الآخر وربّما تفرح معلنًا انطلاقة لعلاقة جديدة أو لتطور صداقة ما.

برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

تتذمر من فشل او تراجع. لذلك ابتعد عن التطرف والانفعال خاصة في الايام الاقل حظا أنت بحاجة الى استشارة الآخرين قبل أي شيء فرؤيتك للأمور ليست واضحة أو مثالية. وهذا الامر يجعلك تخطىء في الحكم على الأمور فتنتهي فيها خاسرًا أو فاشلًا. انصحك بالتريث والحذر ريثما تقرر الكواكب مجاملتك. تغيّر وتيرة حياتك وتسرّع مجاري الأمور، فتدخل مرحلة جديدة من النشاط والكد، ومن المسارعة الى تصحيح كل الأخطاء التي وقعت في الأسابيع المضية والى تحسين الصورة.



حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

إنه أسبوع ناجح ومميّز تتمكن من خلاله من التعويض عن احداث الفترة السابقة والتحضير للبدء بالعام الجدي بصورة ناجحة ومذهلة. سوف تبرز كنجم في محيطك وربما تقوم بإبداع معيّن فتكون محطّ الأنظار. كما قد تعيش قصة حب او تعرف لقاءً مهمًا يقلب المعايير أو المبادئ لديك. سارع الى تقوية الروابط. بادر الى مصالحة مثلًا. خذ قرارًا بالخطوة الأولى.



برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

أنت على موعد مع الحظ الجيد فلا تتشاءم ولا تتأفف، بل ثابر وكرر المحاولات. سوف تتميز عن الآخرين بدقة عملك وتفانيك في أداء الواجبات. ستكون محبوبًا ومحترمًا جدًا فلا تقلق مما يجول عقول وقلوب الآخرين تجاهك. هذا أسبوع مناسب لحسم بعض المسائل وطي صفحات قديمة تثير الاربكاك والاستياء. سوف تحدث تغييرات نافعة لأنك تتحلى بالجرأة والقدرة على استباق الاحداث وتقدير عواقبها.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تعيش أسبوعًا رومانسيًا بامتياز رائع ودافئ يدعمك موقع الزهرة والشمس تحمل اليك مفاجأة سارة على الصعيد الشخصي ومشروعا مشتركا مع الحبيب قد يبدل المقاييس قدم بعض التنازلات أو التسويات رغبة منك في توطيد العلاقات وحمايتها. تتطوّر العلاقات وتتبدّد أجواء التشنج كليًا إذا كانت لديك الرغبة في ذلك. قد تلتقي شخصًا يلفت اهتمامك أو تختار هذا الأسبوع للارتباط.