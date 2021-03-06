تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

يحل فريق الزمالك ضيفا على الترجي التونسي غدا السبت علي ملعب رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دورى ابطال افريقيا.





ويلعب الترجي أمام الزمالك في تمام الساعة السادسة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4





وأعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق للكشف عن فيروس كورون قبل اللقاء امام الترجي .