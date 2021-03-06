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رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

السبت 06/مارس/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يحل فريق الزمالك ضيفا على الترجي التونسي غدا السبت علي ملعب رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دورى ابطال افريقيا.

ويلعب الترجي أمام الزمالك في تمام الساعة السادسة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4 

وأعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق للكشف عن فيروس كورون قبل اللقاء امام الترجي . 

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك حسب رؤية باتشيكو  في مباراة الترجي التونسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود علاء – محمود الونش – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما

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