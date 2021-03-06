فتاة تكشف طريقة ربح الأموال من يوتيوب.. تفاصيل

كشفت طالبة جامعية عن كيفية ربحها الأموال من خلال موقع يوتيوب الشهير، بالرغم من عدد مشتركيها القليل البالغين 6800 مشتركا=، حيث بلغت حصيلتها الشهرية حوالى 100-200 دولار أمريكي.





جامعة أوكلاهوما الأمريكية من أجل تصوير مقاطع الفيديو، منذ انطلاق قناتها فى عام 2018. وبحسب موقع "بزنيس إنسايدر"، أخذت ميجان برويت من غرفة سكنها التابعة ل





حققت ميجان كم مشاهدات هائل عبر عدة مقاطع فيديو، وبعد دخولها برنامج شركاء شركاء يوتيوب فى عام 2019 حتي تجني الأرباح من مقاطع الفيديو خاصتها.





وللعلم فالفتاة الجامعية لا زالت تتلقي أرباحًا صغيرة، حيث جمعت في عام 2020 حوالى 1920 دولارًا أمريكيًا، بعدما تحقيقها 744 ألف مشاهدة.





وجاء ذلك نتاج استراتيجية برويت ال ناجحة، والتى نستعرضها فى الخطوات التالية:





1- تحميل مقطع فيديو واحد على الأقل أسبوعيًا.

2- تثبيت موعد لتحميل الفيديو الذى ينتظره الجميع.

3- ال كلمات بحثية تجعله حتي يظهر على موقع يوتيوب بالكامل.