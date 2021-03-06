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تكنولوجيا

فتاة تكشف طريقة ربح الأموال من يوتيوب.. تفاصيل

السبت 06/مارس/2021 - 05:46 ص
فتاة تكشف طريقة ربح
فتاة تكشف طريقة ربح الأموال من يوتيوب.. تفاصيل
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قسم التكنولوجيا
كشفت طالبة جامعية عن كيفية ربحها الأموال من خلال موقع يوتيوب الشهير، بالرغم من عدد مشتركيها القليل البالغين 6800 مشتركا=، حيث بلغت حصيلتها الشهرية حوالى 100-200 دولار أمريكي.

وبحسب موقع "بزنيس إنسايدر"، أخذت ميجان برويت من غرفة سكنها التابعة لجامعة أوكلاهوما الأمريكية من أجل تصوير مقاطع الفيديو، منذ انطلاق قناتها فى عام 2018.

حققت ميجان كم مشاهدات هائل عبر عدة مقاطع فيديو، وبعد دخولها برنامج شركاء يوتيوب فى عام 2019 حتي تجني الأرباح من مقاطع الفيديو خاصتها.

وللعلم فالفتاة الجامعية لا زالت تتلقي أرباحًا صغيرة، حيث جمعت في عام 2020 حوالى 1920 دولارًا أمريكيًا، بعدما تحقيقها 744 ألف مشاهدة.

وجاء ذلك نتاج استراتيجية برويت الناجحة، والتى نستعرضها فى الخطوات التالية: 

1- تحميل مقطع فيديو واحد على الأقل أسبوعيًا.
2- تثبيت موعد لتحميل الفيديو الذى ينتظره الجميع.
3- الكلمات بحثية تجعله حتي يظهر على موقع يوتيوب بالكامل.
4- اختيار مواضيعها بعناية، لتكون مفيدة لزملائها.
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