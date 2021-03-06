بعد اللقاء التاريخي.. بابا الفاتيكان يغادر مدينة النجف بعد مقابلة السيستاني

غادر البابا فرنسيس، مدينة النجف العراقية اليوم السبت بعد لقاء المرجع الشيعي، علي السيستاني.





وشهدت العراق اليوم لقاء غير مسبوق جمع بين البابا فرنسيس، والمرجع الشيعي علي السيستاني، بمدينة النجف، في واحدة من أهم محطات زيارة الحبر الأعظم التاريخية إلى العراق.



