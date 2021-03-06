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أخبار العالم

ارتفاع الأعداد.. أحدث إحصائيات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

السبت 06/مارس/2021 - 09:32 ص
كورونا
كورونا
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سمر صالح
ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 إلى أكثر من 2 مليون و592 ألف حالة وفاة، وبلغت حصيلة المصابين الإجمالية 116 مليون ونحو 675 ألف إصابة، تعافى منهم 92 مليونا وما يقارب من 293 ألف مريض حول العالم.

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، فيما سجلت دول العالم استقرارا في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 447 ألف و51 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,663 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أمريكا (1,794 وفاة)، والبرازيل (1,760 وفاة)، والمكسيك (822 وفاة)، واسبانيا (637 وفاة)، وروسيا (462 وفاة).

وأوضحت أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: البرازيل التي أصبحت بؤرة تعاني من سرعة انتشار الفيروس بين السكان، إذ تقدمت لليوم الرابع على التوالي على أمريكا مسجلة (75,337 إصابة)، فيما سجلت أمريكا (67,281 إصابة)، يليهما إيطاليا (24,036 إصابة)، وفرنسا (23,507 إصابات)، والهند (18,292 إصابة).

وما تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (535,563 وفاة)، والبرازيل (262,984 وفاة)، والمكسيك (189,578 وفاة)، والهند (157,693 وفاة)، وبريطانيا (124,261 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (29,593,704 إصابات)، والهند (11,192,088 إصابة)، والبرازيل (10,871,843 إصابة)، وروسيا (4,301,159 إصابة)، وبريطانيا (4,207,304 إصابات).
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