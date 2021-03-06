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رياضة

صدام قوي بين يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي.. الليلة

السبت 06/مارس/2021 - 09:51 ص
يوفنتوس ضد لاتسيو
يوفنتوس ضد لاتسيو
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محمد السعيد
يستضيف فريق يوفنتوس نظيره لاتسيو اليوم، السبت، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز على لاتسيو في مباراة الليلة، لمواصة مطاردة ميلان على وصافة الكالتشيو.

في المقابل يأمل لاتسيو في خطف الثلاث نقاط من البيانكونيري، للاقتراب خطوة من المربع الذهبي، والحفاظ على حظوظه في حصد مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

كانت مباراة الدور الأول من الدوري الايطالي، انتهت بتعادل لاتسيو مع يوفنتوس بهدف لكل فريق.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد لاتسيو في المركز السابع بـ 43 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، سبيزيا مع بينفينتو، أودينيزي مع ساسولو.

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