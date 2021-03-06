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اقتصاد

رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر يتفقد محطة تنقية مياه الشرب

السبت 06/مارس/2021 - 10:14 ص
صدى البلد
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قام المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر،  بجولة ميدانية داخل المدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك عقب أيام من توليه رئاسة جهاز المدينة، لمتابعة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها والمحاور الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وتفقد المهندس عادل النجار، خلال جولته، مشروع محطة تنقية مياه الشرب الرئيسية،  و التى تتكون  من ٣ مراحل بطاقة تصميمية 1.7 مليون م3/يوم، وتهدف إلى تغذية المناطق المختلفة بمدن ( 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة).
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وأوضح المهندس عادل النجار، أن المرحلة الأولى تعمل بطاقة إنتاجية 400ألف م3/يوم، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية بطاقة 400ألف م3/يوم، حيث يتم ضخ المياه من مأخذ العياط إلى محطة رافع دهشور إلى محطة التنقية من خلال 3 خطوط قطر 2200مم .

وأكد رئيس الجهاز ،  على أهمية مرفق مياه الشرب وضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية، مشددا على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.
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