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أخبار العالم

لن تصدق.. الصين تعلن تفشي وباء جديد أخطر وأشد فتكًا من كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 10:54 ص
الصين تعلن تفشي وباء
الصين تعلن تفشي وباء جديد أخطر وأشد فتكًا من كورونا
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سمر صالح
كشفت السلطات الصينية اليوم، السبت، عن تفشي وباء جديد أخطر وأشد فتكًا من فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.


وأعلنت الصين اليوم، السبت، عن تفشي حمى الخنازير الأفريقية في إقليمي سيشوان وخبي الرئيسيين المنتجين للحوم الخنازير في البلاد.


وقالت وزارة الزراعة والشئون الريفية في بيان إن التفشي قضى على 38 خنزيرا في مزرعة بإقليم سيشوان، أكبر منتج للحوم الخنازير في الصين وفي إقليم خبي تم رصد المرض في حافلة كانت تنقل خنازير بصورة غير مشروعة من إقليم لآخر.


والصين هي أكبر منتج ومستهلك للحوم الخنازير في العالم وقضى تفشٍ لمرض حمى الخنازير الأفريقية على نحو نصف ثروة البلاد من الخنازير عام 2019.


كانت الصين قد أعلنت أيضا عن تفشٍ آخر للمرض في الأسبوع الماضي بإقليم يونان في جنوب غرب البلاد.
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