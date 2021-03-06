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فن

الليلة.. نجوم مسلسل الدايرة في ضيافة عمرو الليثي

السبت 06/مارس/2021 - 11:13 ص
أحمد صلاح حسنى
أحمد صلاح حسنى
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محمد نحلة
يحل الفنان أحمد صلاح حسنى، والفنانة إيناس كامل، والفنان إسلام جمال، نجوم مسلسل "الدايرة" ضيوفا على الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة الليلة.

ويتحدث نجوم وأبطال العمل عن كواليس وأسرار تذاع لأول مرة عن المسلسل ، وأسباب إذاعة المسلسل قبل شهر رمضان ، علي الرغم من تحديات " كورونا".

ويكشف أحمد صلاح حسني عن شخصية الطبيب النفسي التي يقدمها بأحداث المسلسل وهل ذهب الي طبيب نفسي بالفعل حتي يتعرف علي ابعاد الشخصية ، وتعاونه للمرة الثانية مع المؤلف محمد عبد المعطي والمخرج أحمد سمير فرج ، وكواليس اعتزاله مبكرا كرة القدم علي الرغم من موهبته ولعبه كرة القدم بالنادي الأهلي، وخوضه تجربة التلحين لكبار المطربين ومنهم عمرو دياب وحماقي وشيرين وغيرهم.

كما يكشف ولأول مرة عن تفاصيل خاصة بأسرته ومشاركته خلال رمضان المقبل بمسلسل كوفيد 25 مع الفنان يوسف الشريف. 

وتتحدث ايناس النجار عن بدايتها كمذيعة ثم خوضها تجربة التمثيل ومشاركتها خلال رمضان المقبل بمسلسل كوفيد 25 مع الفنان يوسف الشريف.

ويتحدث اسلام جمال عن نجاح مسلسل الدايرة وكواليس مشاركته وأيضا نجاحه في دور سليم بمسلسل جمال الحريم ومشاركته في ماراثون دراما رمضان من خلال الجزء الثاني من مسلسل الاختيار.
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