ضبط كميات من المخدرات في حملات أمنية بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها .





وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، ومديرية أمن الإسكندرية ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى قسم شرطة (برج العرب – أول العامرية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية) .. حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب.





كما تم ضبط (500 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية) ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وضبط (5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عاطل)، حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وضبط (200 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية) ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



