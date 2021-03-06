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حوادث

ضبط كميات من المخدرات في حملات أمنية بالإسكندرية

السبت 06/مارس/2021 - 11:31 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها .

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، ومديرية أمن الإسكندرية ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى قسم شرطة (برج العرب – أول العامرية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية) .. حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب. 

كما تم ضبط (500 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة  (عاطل – له معلومات جنائية) ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وضبط (5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة  (عاطل)، حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وضبط (200 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة  (عاطل – له معلومات جنائية) ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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