ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير لبناني يتجه إلى سوريا.. ما السبب؟

السبت 06/مارس/2021 - 11:31 ص
لبنان
لبنان
Advertisements
أمينة الدسوقي

يتوجه وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة اللبنانية رمزي المشرفية، إلى سوريا لبحث ملف النازحين، وفقا لما ذكرته ليبانون ديبايت.

وتأتي تلك الزيارة بعد أيام من إعلان قيادة الجيش اللبناني القبض على عدد من السوريين داخل البلاد.

وكانت قد ذكرت القيادة في بيان صادر عن مديرية التوجيه قائلة : "بتاريخ 2021/3/5، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جبيل عصابة مؤلفة من 3 سوريين: ر.ع، ش.ش وب.س.

وأوضحت القيادة أن التهم الموجه الي الموقوفين هي العمل  على ترويج عملة مزورة، حيث ضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات.

وأشارت القيادة الي انه تم التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نيسان قشقاي 2021 في مصر.. سعر ومواصفات

بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش

بفستان مبهج.. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير