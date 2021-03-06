ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ردا على الشائعات.. الحكومة تحدد موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

السبت 06/مارس/2021 - 11:23 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن احتساب درجات امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ضمن المجموع الكلي.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتساب درجات امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ضمن المجموع الكلي، مُوضحةً أن نظام تقييم الشهادة الإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول سيتم من خلال عقد امتحان موحد في 7 مارس 2021 الجاري لجميع المواد متعدد التخصصات فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول داخل ورقة امتحانية واحدة بدون درجات، حيث ستكون النتيجة "اجتياز أو عدم اجتياز"، على أن يكون اجتياز الطالب لهذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مُشددةً على أنه سيتم احتساب المجموع الكلي للطالب على امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر عقدها تحريريًا في لجان مدرسية في يونيو المقبل.  

وفي سياق متصل، تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، تحريريًا في لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي، وبالنسبة للطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول عليه التقدم للامتحان التكميلي، ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني، ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق درجات الفصل الدراسي الثاني.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: امتحان موحد متعدد التخصصات لطلاب الإعدادية .. 7 مارس

تعرف على درجات وعدد أسئلة امتحانات الاعدادية بعد قرارات وزير التعليم الجديدة

هاشتاج شكرا دكتور طارق شوقي يجتاح فيس بوك بعد قرارات اليوم

اختبار مجمع للشهادة الإعدادية 7 مارس.. نائب وزير التعليم يكشف التفاصيل

لطلاب الإعدادية.. ننشر نماذج استرشادية للتدريب على شكل امتحان الورقة المجمعة

وزير التعليم يكشف تفاصيل نظام امتحانات الاعدادية في الترم الثاني

ترشيحاتنا

عاوزين إضاءة.. مطالب أهالي شارع القناة بحي وسط بالإسكندرية

القوى العاملة تعلن عن 4307 فرص عمل برواتب تصل لـ 10 آلاف جنيه.. تفاصيل

عيار 21 بـ751 جنيها.. استقرار أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم

يدعم صحة الهضم ويخفف الإمساك.. تعرف ماذا يحدث للجسم عند تناول اللب السوري

مواعيد مباريات اليوم السبت 6 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

نهاية كورونا في هذا الموعد.. المستحيل يتحقق في أمريكا بهذه الطريقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مبهج.. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

أقل من 200 ألف.. أفضل 5 سيارات معاقين في مصر

طرح رينو أركانا 2021 الجديدة.. تعرف على المواصفات