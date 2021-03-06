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حوادث

الداخلية تبيد 39 فدان مخدرات في جنوب سيناء

السبت 06/مارس/2021 - 11:30 ص
مزرعة مخدرات
مزرعة مخدرات
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مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن جنوب سيناء وبالإشتراك مع الجهات المعنية استهدفت (منطقة وادى مكتب بدائرة قسم شرطة أبورديس - منطقة وادى الشيخ عواد بدائرة قسم شرطة كاترين) بمحافظة جنوب سيناء ، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة التى تخصص نشاطها الإجرامى فى مجال زراعة النباتات المخدرة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (12 قضية إستهدفت إبادة 85 مزرعة تحوى نباتات مخدرة تقدر مساحتهم ما يزيد عن (39 فدان) ، وكذا ضبط (465 كيلو جرام من مخدر البانجو - 9 كيلو جرام لبذور القنب المخدر) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية نحو مواجهة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وإستكمال إبادة الزراعات المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة عليها.
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