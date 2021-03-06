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حوادث

20 مارس.. آخر موعد لتلقي طلبات التعيين بمجلس الدولة

السبت 06/مارس/2021 - 12:41 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
يستمر مجلس الدولة في تلقي طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020 حتى 20 مارس الجاري.


وبدأ مجلس الدولة تلقى طلبات التعيين 25 فبراير الماضى، وحدد بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:
 
1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
 
2- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.
 
3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
 
4- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.
 
5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.
 
6- يجرى قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الالكتروني على موقع مجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتى 20 مارس 2021.
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