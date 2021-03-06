وزير الاتصالات: إنشاء مركز تدريب وإبداع رقمي بكفر الشيخ باستثمارات 100 مليون جنيه

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء ياسر حفناوي السكرتير العام المساعد، منظومة المراقبة بغرفة الأزمات والتي غطت مدينة كفر الشيخ بكاميرات، لمراقبة الشوارع ورصد السلبيات والعمل على تقديم خدمات متميزة للمواطنين ،بالإضافة للوقوف على الحدث لحظة وقوعه والتعامل معه فورًا تنسيقًا مع الأجهزة المعنية.





وأعلن الدكتور عمرو طلعت،أنه سيتم إنشاء مركز تدريب وابداع رقمى بمحافظة كفر الشيخ باستثمارات ١٠٠ مليون جنيه لتوفير التدريب التقني وتنفيذ برامج للإبداع الرقمي وريادة الأعمال للشباب، كما سيتم خلال هذا العام تطوير ٥٠ مكتب بريد بالمحافظة وتزويدها بمكتبين متحركين لخدمة المناطق المزدحمة، إلى جانب إضافة ٤٠ ماكينة صراف آلى بالمحافظة.





وأضاف الدكتور عمرو طلعت انه فى اطار مشاركة وزارة الاتصالات. وتكنولوجيا المعلومات في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى؛ فانه من المقرر رفع كفاءة البنية المعلوماتية لمركز مطوبس وإمدادها بكابلات ألياف ضوئية لتحسين كفاءة الانترنت بكل منزل فى قرى المركز.





كما شهد الدكتور عمرو طلعت والمحافظ توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة كفر الشيخ بهدف تمكين المرأة باستخدام التكنولوجيا وإتاحة ثقافة التعلم الالكترونى وبناء المجتمعات المعرفية ودعم وتنمية القدرات والمهارات الرقمية للشباب بالمحافظة.





وتبلغ مدة العمل بالمذكرة عامين؛ ويشمل نطاق عملها توعية 1000 سيدة وفتاة بالشمول المالى والإنترنت الآمن، وتمكين 500 سيدة وفتاة على أساسيات الشمول والاستقلال المالى والتعريف بالخدمات التى تقدّمها الهيئات الحكومية فى هذا الشأن، والمساهمة فى فتح حسابات مصرفية موائمة لاحتياجاتهم فى البريد المصرى أو أحد البنوك المصرية، وكذلك تمكين رائدات المعرفة ورائدات الاعمال بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دعم مهاراتهم فى مجال التسويق الإلكترونى على الإنترنت لعدد 50 رائدة معرفية/رائدة اعمال، بالاضافة الى تهيئة عدد من المواقع الإلكترونية وعدد من صفحات التسويق الإلكتروني على شبكات التواصل المجتمعى.





كما تنص المذكرة على التعاون فى دعم وتأهيل الشباب بمهارات تكنولوجية توائم احتياج سوق العمل الحر وبآليات جديدة فى الدعم والتوجيه والمتابعة بمشاركة مؤسسات حكومية ومدنية وشركات قطاع خاص عالمية ومحلية رائدة؛ كما سيتم التعاون فى إتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى ودعم صناعته من خلال تشجيع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات والجهات المعنية بالتنمية المجتمعية على ترويج ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى، وتدريب الكوادر البشرية العاملة فى صناعة التعلم الإلكترونى وتطوير مهارات العاملين بها وذلك باعتماد مراكز تعلم إلكترونى (برنامج أكاديميات سيسكو)، بالإضافة إلى تدريب طلاب وخريجين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ على برامج إنتاج المحتوى.





وتتضمن المذكرة أيضا استخدام خدمات وتطبيقات منصة كنانة أونلاين فى بناء المجتمعات المعرفية أونلاين بمشاركة المجتمع بمؤسساته الحكومية والمدنية والخاصة وكذلك الخبراء من الأفراد كل مجالات التنمية ولكل فئات المجتمع داخل المحافظة بهدف تهيئة وتطوير بوابة المحافظة للتنمية الشاملة لتشمل عدة مواقع فرعية خاصة بديوان المحافظة، وتهيئة وتطوير قواعد بيانات المجتمع المدني وكذلك مواقع لمشروعات ومبادرات ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة.





وقعت مذكرة التفاهم المهندسة هدى دحروج رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو البيشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ.



