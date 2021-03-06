صحة أسوان توقع الكشف الطبي المجاني على 2475 مواطنا بأبو سمبل ونجع الحجر.. شاهد

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان ، قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين داخل مدينة أبو سمبل السياحية التابعة لمركز أسوان ، ونجع الحجر التابع لمركز دراو حيث استمرت أعمالها لمدة يومين بكل قرية، ونجحت فى إجراء الكشف الطبي المجانى على 2475 مواطنا ومواطنة.
وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتى تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.
وأقرأ أيضًا:
أسوان تواصل سلسلة افتتاحات المساجد بالمدن والمراكز.. شاهد
وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.
ويواصل فريق التوعية والإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان حملات التوعية الميدانية من خلال عقد اللقاءات بالمواطنين لتعريفهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل وأهميتها لهم ، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل.
وتم عقد ندوة توعوية عن المنظومة ، كما تم تنظيم حملات توعية ميدانية تزامنًا مع الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شل الأطفال ، بالإضافة لذلك تم تنظيم حملات توعية ميدانية ولقاءات مع المواطنين بعدة مناطق شملت جزيرة هيسا والسد العالي بمركز أسوان، والحربياب والغابة بمركز دراو.
ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.
وضم فريق التوعية والإعلام مجموعة من المشاركين تحت إشراف أحمد عطية مسئول الإعلام بالمديرية ومنسق فريق التوعية والإعلام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان .
كانت مديرية الشئون الصحية بدأت بأسوان مساء أمس الخميس تطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين سجلوا أسمائهم عبر موقع وزارة الصحة والسكان، بلقاح فيروس كورونا الصيني «سينوفارم».
وأكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن المواطنين الحاصلين على لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يبلغ عددهم 50 شخصًا، وسيتم إعطائهم جرعة اللقاحات مساء اليوم بمستشفى الصدر بمدينة أسوان.
وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتى تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.
وأقرأ أيضًا:
أسوان تواصل سلسلة افتتاحات المساجد بالمدن والمراكز.. شاهد
وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.
ويواصل فريق التوعية والإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان حملات التوعية الميدانية من خلال عقد اللقاءات بالمواطنين لتعريفهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل وأهميتها لهم ، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل.
وتم عقد ندوة توعوية عن المنظومة ، كما تم تنظيم حملات توعية ميدانية تزامنًا مع الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شل الأطفال ، بالإضافة لذلك تم تنظيم حملات توعية ميدانية ولقاءات مع المواطنين بعدة مناطق شملت جزيرة هيسا والسد العالي بمركز أسوان، والحربياب والغابة بمركز دراو.
ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.
وضم فريق التوعية والإعلام مجموعة من المشاركين تحت إشراف أحمد عطية مسئول الإعلام بالمديرية ومنسق فريق التوعية والإعلام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان .
كانت مديرية الشئون الصحية بدأت بأسوان مساء أمس الخميس تطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين سجلوا أسمائهم عبر موقع وزارة الصحة والسكان، بلقاح فيروس كورونا الصيني «سينوفارم».
وأكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن المواطنين الحاصلين على لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يبلغ عددهم 50 شخصًا، وسيتم إعطائهم جرعة اللقاحات مساء اليوم بمستشفى الصدر بمدينة أسوان.