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محافظات

أسوان تواصل سلسلة افتتاحات المساجد بالمدن والمراكز.. شاهد

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:38 م
أسوان تواصل سلسلة
أسوان تواصل سلسلة افتتاحات المساجد بالمدن والمراكز.. شاهد
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شاذلي عبد الفتاح
تواصل الأجهزة المعنية بمديرية الأوقاف في أسوان جهودها لاستكمال سلسلة الإفتتاحات الخاصة بإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد المساجد بمختلف القرى والمراكز والمدن بدائرة المحافظة .

وفى هذا الإطار افتتح العميد أيمن رضا، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، اليوم، الجمعة، مسجد السلام بنجع الملقطة بقرية أبو الريش بمركز أسوان، بالجهود الذاتية ضمن خطة وزارة الأوقاف للتوسع فى إعمار المساجد.

وكان قد ألقى الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، خطبة الجمعة، اليوم بعنوان "رحلة الإسراء ومكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيها" وسط إجراءات إحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

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وأشار الدكتور محمد عزت إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه واللواء أشرف عطية جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة في ظل تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع الإستمرار فى الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا.

هذا وكانت قد بدأت مديرية مديرية الشئون الصحية بأسوان مساء أمس الخميس تطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين سجلوا أسمائهم عبر موقع وزارة الصحة والسكان، بلقاح فيروس كورونا الصيني «سينوفارم».

وكان قد أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن المواطنين الحاصلين على لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يبلغ عددهم 50 شخصًا، وسيتم إعطائهم جرعة اللقاحات مساء اليوم بمستشفى الصدر بمدينة أسوان.

فيما أشار الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان بأن هناك 50 حالة سيتم إعطائهم الجرعة اليوم، تتراوح أعمارهم ما بين 26 وحتى 89 سنة، بينهم 24 رجلًا و26 سيدة بمحافظة أسوان، وذلك بمستشفى صدر أسوان.

وكانت قد أعلنت مديرية الشئون الصحية بأسوان عن توفير "لقاحات كورونا" لدى المواطنين الراغبين فى الحصول عليها من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والذين سجلوا بياناتهم لدى الموقع الإلكترونى الذى خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض.

وكانت قد نظمت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بأسوان اليوم بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة الإدارية حملة مكبرة إستهدفت عدد من الصيداليات بنطاق المحافظة.
أسوان تواصل سلسلة افتتاحات المساجد بالمدن والمراكز.. شاهد
أسوان تواصل سلسلة افتتاحات المساجد بالمدن والمراكز.. شاهد
أسوان تواصل سلسلة افتتاحات المساجد بالمدن والمراكز.. شاهد
أسوان تواصل سلسلة افتتاحات المساجد بالمدن والمراكز.. شاهد
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