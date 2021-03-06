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محافظات

محافظ أسوان: بدء التنفيذ الفعلي لـ 47 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف.. شاهد

السبت 06/مارس/2021 - 02:40 م
تطوير قرى الريف المصرى
تطوير قرى الريف المصرى
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شاذلي عبد الفتاح
كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن انطلاق مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل لقرى الريف المصرى على أرض الواقع في قرى مركزى إدفو وكوم أمبو، وذلك في منظومة متكاملة تسابق الزمن فيها الجهات الحكومية وشركاء النجاح من مؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ المشروعات المختلفة.

وكان قام فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بطرح 12 مشروعا لتحسين مياه الشرب، وهو الذى توازى مع قيام فرع الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بتسليم المواقع للشركات المنفذة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بـ 10 قرى، كما تمت المعاينة لمواقع مشروعين لإنشاء محطتى مياه شرب.

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وأوضح اللواء أشرف عطية، أن هيئة الأبنية التعليمية بأسوان بدأت في تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد 8 مدارس، بجانب مشروعات الإحلال الكلى والتوسيع والتطوير وإضافة الأسوار لـ ١٤ مدرسة، علاوة على قيام هيئة الخدمات البيطرية بالبدء في إنشاء الوحدة البيطرية بوادي الصعايدة.

وأضاف محافظ أسوان، أنه سيتم تباعًا طرح باقى المشروعات في قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة من أجل تحسين حياة ومعيشة نحو ثلثى سكان المحافظة لتحويل المبادرة الرئاسية إلى واقع ملموس وتغير شامل داخل هذه القرى ، وهو الذى يتواكب مع مشروعات المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة حياه كريمة بإجمالى 83 مشروعا وباعتمادات 280,7 مليون جنيه.

وأشاد بالدعم والجهود المبذولة من شركاء التنمية المستدامة وهما مؤسسة حياه كريمة ومؤسسة صناع الخير وخاصة دورهم البناء والملموس سواء في رفع كفاءة المنازل أو مبادرة التصالح حياه أو التدخلات الاجتماعية من خلال القوافل الطبية والبيطرية والمساعدات العينية .

وكان أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمختلف المدن والمراكز في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء والتي وصلت حتى الآن إلى 19.5 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 71 مليون جنيه .

وطالب المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل إنتهاء المهلة المحددة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس الجارى ، وهو الذي يتطلب ضرورة إستيفاء المستندات المطلوبة للتصالح للإسراع بأعمال اللجان الفنية للبت في هذه الطلبات وخاصة أنه تم تشكيل أكثر من لجنة طبقًا لحجم الطلبات المقدمة.

محافظ أسوان: بدء التنفيذ الفعلي لـ 47 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف.. شاهد
محافظ أسوان: بدء التنفيذ الفعلي لـ 47 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف.. شاهد
محافظ أسوان: بدء التنفيذ الفعلي لـ 47 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف.. شاهد
محافظ أسوان: بدء التنفيذ الفعلي لـ 47 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف.. شاهد
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