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رياضة

بعد إعلانها إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك.. سرقة تردد قناة مكسبي.. تفاصيل

السبت 06/مارس/2021 - 04:22 م
لوجو قناة مكسبي
لوجو قناة مكسبي
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محمد السعيد
أعلنت قناة مكسبي، تعرضها للسرقة، قبل ساعات من إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكتبت قناة مكسبي عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك": تعرضت قناه مكسبي العامة على تردد 11411 للسرقة من قبل شاب أردني، طمعا فيها بعد نجاحها، ونغير التردد الآن، ونعمل مع شركة آخرى بقناه مكسبي العامة، وجارى الإنشاء".


وتابعت القناة:" بالنسبه لقناه مكسبي سبورت ستنطلق خلال ساعات وسيتم الاعلان على التردد الخاص بها، وأعلموا أن مجموعة قنوات مكسبي فى حاله حرب طمعا بها لاكثر ولا أقل .

 كانت قناة مكسبي، أعلنت نقل مباراة الزمالك والترجي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها اليوم، السبت، في تما السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ومواجهة الأهلي وفيتا كلوب في تمام التاسعة ليلًا.
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