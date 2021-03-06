السيسي: نؤكد على دعمنا الكامل للشعب السوداني وحكومته..فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني الفريق أول عبدالفتاح البرهان وشعب السودان، على حفاوة استقباله، وكرم الضيافة، وفقا لتقاليد الشعب السوداني الذي طالما جمعت بينه وبين الشعب المصري وحدة مصير واحدة.





وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني ، على دعم جهود السودان وشعبه ، في إدارة المرحلة الحالية ، وسعيها في المضي نحو المستقبل.





وشهدت جلسة المباحثات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، التطرق للعديد من الموضوعات المشتركة الهامة بين البلدين والقضايا الإقليمية أيضا، فضلا عن ملف سد النهضة.





كما شهد اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودان، تبادل الرؤى بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد، مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق، ومن ثم تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزمًا قانونيًا ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، خاصةً من خلال دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف.