ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة أسوان: ضبط وإعدام 193 كجم أغذية منتهية الصلاحية

السبت 06/مارس/2021 - 03:22 م
الحملات على الصيدليات
الحملات على الصيدليات
Advertisements
شاذلي عبد الفتاح
نجحت حملات إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، من ضبط وإعدام 193 كيلو جرام من الأغذية منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان بأن الحملات الصحية أسفرت عن ضبط 193 كيلو جرام من الأغذية منتهية الصلاحية، وبدون بيانات، وصدر قرار من النيابة بإعدام المضبوطات بالطرق الصحية السليمة، كما تم سحب 13 عينة غذائية بغرض التأكد من صلاحيتها.

واقرأ أيضًا:
محافظ أسوان: بدء التنفيذ الفعلي لـ 47 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف.. شاهد

وأشار "أبو المجد"، إلى أن تلك الحملات تأتى فى إطار سعى مديرية الشئون الصحية إلى ضبط الأسواق ومحال بيع الأغذية للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمواطنين.

وكانت قد نظمت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بأسوان اليوم بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة الإدارية حملة مكبرة إستهدفت عدد من الصيداليات بنطاق المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور محمد محمود مدير إدارة الصيدلة بضرورة تكثيف الحملات لضبط الأسواق من الأدوية المهربة والغير مسجله والمحظور تداولها بالبلاد ، كما يأتي ذلك إستمرارًا للضربات التى يقوم بها التفتيش الصيدلي وجهاز حمايه المستهلك بأسوان لضبط الأسواق من الأدوية المغشوشة والغير مسجلة والتصدى للكيانات التى تقوم بتقديم ونشر إعلانات مضلله للجمهور تحثه على الإعتقاد أنها كيانات علاجية مرخصة .

تم تشكيل لجنه برئاسه الدكتور إسلام شمروخ مدير إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية، وعضويه كلا من الدكتورة زينب حسن ، وبمرافقه لجنة برئاسة صالح فنجرى رئيس جهاز حمايه المستهلك بأسوان، وبمعاونه كل من حسن إسماعيل ،  وصلاح الأمير،  ومحمد صلاح،  ومحمود حنفى ، وحسين رمضان من الجهاز ، بجانب العميد محمد الدجوى من هيئة الرقابة الإدارية بأسوان .

وقد تم المرور على 2 محل لمستحضرات التجميل داخل نطاق مدينة أسوان حيث أسفر المرور عن ضبط (897) علبة مخالفة منها 559 علبة مرهم وكريم مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تواجدها بمحال مستحضرات التجميل ، و 146 علبة مرهم وكريم مهربة وغير مسجلة ومحظور تداولها بالبلاد .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فى حملة تفتيشية لصحة أسوان.. ضبط 5100 قرص وكبسولة وأدوية قبل تهريبها خارج البلاد.. صور

«صحة أسوان» تضبط 78 صنفًا غير مسجلة ومحظور تداولها من المستلزمات الطبية.. شاهد

ضبط كميات من الأدوية المحظور تداولها خلال حملة بأسوان.. شاهد

حملة مكبرة للتفتيش الصيدلى بأسوان وحماية المستهلك لضبط الأسواق من الأدوية المهربة والمحظورة.. صور

حملة تفتيشية بأسوان تضبط 276 علبة دواء جدول ثالث مخدرات .. صور

إصابة 9 أشخاص في اصطدام سيارة بسور بأسوان

ترشيحاتنا

مصدر بـ الترجي يكشف لـ صدى البلد عن خطة معين الشعباني لموقعة الزمالك

مجموعة الأهلي.. المريخ السوداني يسعى لإيقاف انطلاقة سيمبا النارية

أنت أجمل حاجة شوفتها.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج بائع فاكهة على نفقة الدولة

بعد أزمة محمد صلاح.. كلوب: لا أريد استمرار أي لاعب يرغب في الرحيل عن ليفربول

ردا على الشائعات.. الحكومة تحدد موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

بينها 4 دول عربية.. وثيقة مسربة تكشف عزم بريطانيا خفض المساعدات لـ 9 دول

Advertisements

المدارس تعلن نتيجة امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل.. صور

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

رسموا جرافيتي يحرض على العنف.. الأمن يضبط 9 من التراس الأهلي

توقعات بحدوثه خلال الشهر الجاري.. ننشر إجراءات التعديل الوزاري المرتقب

يطالبها بتعويض 5 ملايين جنيه.. تأجيل دعوى تعويض نزار الفارس ضد رانيا يوسف لـ 13 مارس

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وفاة الفنانة سوسن ربيع بطلة مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

مدبولي: إنشاء سور سلكي على حواف الترع في الكتل السكانية لحماية الأهالي وأطفالهم ومنعا لإلقاء المخلفات

الرقابة المالية: آلية جديدة لتسجيل العقارات لزيادة التمويل العقارى إلى 20 مليار جنيه

القوى العاملة تعلن عن 4307 فرص عمل برواتب تصل لـ 10 آلاف جنيه.. تفاصيل

حسام البدري ضيف مجدي عبد الغني في أولى حلقات البلدوزر عبر الفضائيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا الجديدة في السعودية

شاهد.. أول سباق سيارات في التاريخ قبل 120 عاما

تعرف على نيسان قشقاي 2021 في مصر.. سعر ومواصفات