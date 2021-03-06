صحة أسوان: ضبط وإعدام 193 كجم أغذية منتهية الصلاحية

نجحت حملات إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، من ضبط وإعدام 193 كيلو جرام من الأغذية منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان بأن الحملات الصحية أسفرت عن ضبط 193 كيلو جرام من الأغذية منتهية الصلاحية، وبدون بيانات، وصدر قرار من النيابة بإعدام المضبوطات بالطرق الصحية السليمة، كما تم سحب 13 عينة غذائية بغرض التأكد من صلاحيتها.
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وأشار "أبو المجد"، إلى أن تلك الحملات تأتى فى إطار سعى مديرية الشئون الصحية إلى ضبط الأسواق ومحال بيع الأغذية للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمواطنين.
وكانت قد نظمت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بأسوان اليوم بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة الإدارية حملة مكبرة إستهدفت عدد من الصيداليات بنطاق المحافظة.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور محمد محمود مدير إدارة الصيدلة بضرورة تكثيف الحملات لضبط الأسواق من الأدوية المهربة والغير مسجله والمحظور تداولها بالبلاد ، كما يأتي ذلك إستمرارًا للضربات التى يقوم بها التفتيش الصيدلي وجهاز حمايه المستهلك بأسوان لضبط الأسواق من الأدوية المغشوشة والغير مسجلة والتصدى للكيانات التى تقوم بتقديم ونشر إعلانات مضلله للجمهور تحثه على الإعتقاد أنها كيانات علاجية مرخصة .
تم تشكيل لجنه برئاسه الدكتور إسلام شمروخ مدير إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية، وعضويه كلا من الدكتورة زينب حسن ، وبمرافقه لجنة برئاسة صالح فنجرى رئيس جهاز حمايه المستهلك بأسوان، وبمعاونه كل من حسن إسماعيل ، وصلاح الأمير، ومحمد صلاح، ومحمود حنفى ، وحسين رمضان من الجهاز ، بجانب العميد محمد الدجوى من هيئة الرقابة الإدارية بأسوان .
وقد تم المرور على 2 محل لمستحضرات التجميل داخل نطاق مدينة أسوان حيث أسفر المرور عن ضبط (897) علبة مخالفة منها 559 علبة مرهم وكريم مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تواجدها بمحال مستحضرات التجميل ، و 146 علبة مرهم وكريم مهربة وغير مسجلة ومحظور تداولها بالبلاد .
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان بأن الحملات الصحية أسفرت عن ضبط 193 كيلو جرام من الأغذية منتهية الصلاحية، وبدون بيانات، وصدر قرار من النيابة بإعدام المضبوطات بالطرق الصحية السليمة، كما تم سحب 13 عينة غذائية بغرض التأكد من صلاحيتها.
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محافظ أسوان: بدء التنفيذ الفعلي لـ 47 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف.. شاهد
وأشار "أبو المجد"، إلى أن تلك الحملات تأتى فى إطار سعى مديرية الشئون الصحية إلى ضبط الأسواق ومحال بيع الأغذية للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمواطنين.
وكانت قد نظمت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بأسوان اليوم بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة الإدارية حملة مكبرة إستهدفت عدد من الصيداليات بنطاق المحافظة.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور محمد محمود مدير إدارة الصيدلة بضرورة تكثيف الحملات لضبط الأسواق من الأدوية المهربة والغير مسجله والمحظور تداولها بالبلاد ، كما يأتي ذلك إستمرارًا للضربات التى يقوم بها التفتيش الصيدلي وجهاز حمايه المستهلك بأسوان لضبط الأسواق من الأدوية المغشوشة والغير مسجلة والتصدى للكيانات التى تقوم بتقديم ونشر إعلانات مضلله للجمهور تحثه على الإعتقاد أنها كيانات علاجية مرخصة .
تم تشكيل لجنه برئاسه الدكتور إسلام شمروخ مدير إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية، وعضويه كلا من الدكتورة زينب حسن ، وبمرافقه لجنة برئاسة صالح فنجرى رئيس جهاز حمايه المستهلك بأسوان، وبمعاونه كل من حسن إسماعيل ، وصلاح الأمير، ومحمد صلاح، ومحمود حنفى ، وحسين رمضان من الجهاز ، بجانب العميد محمد الدجوى من هيئة الرقابة الإدارية بأسوان .
وقد تم المرور على 2 محل لمستحضرات التجميل داخل نطاق مدينة أسوان حيث أسفر المرور عن ضبط (897) علبة مخالفة منها 559 علبة مرهم وكريم مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تواجدها بمحال مستحضرات التجميل ، و 146 علبة مرهم وكريم مهربة وغير مسجلة ومحظور تداولها بالبلاد .