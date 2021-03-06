موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج السيسي في بلده التاني يتصدر تويتر.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة غامضة لمتابعيه

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روج الفنان محمد منير لأغنيته الجديدة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر.





و نشر منير صورة له، وعلق قائلًا:"#زوق نجوم قلبك أرسم حبيب شبهك وانسي عتابك يوم".









وجه المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بالمملكة العربية السعودية رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وعلق تركى آل الشيخ قائلًا: "الشرح لأصحاب الفهم الثقيل".









دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج #السيسي_في_بلده_التاني وذلك بعد توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية إلى جمهورية السودان.



