دوري أبطال أفريقيا.. خالد الغندور يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الترجي

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه باتشيكو لتحقيق الفوز في مباراة البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، أملا في اقتناص صدارة المجموعة الرابعة، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير، للحفاظ على حظوظ الفريق في دور المجموعات.



