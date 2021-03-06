العراق.. الكاظمي يعلن 6 مارس يوما وطنيا للتسامح والتعايش





أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تسمية السادس من مارس يومًا وطنيًا للتسامح والتعايش في العراق.





وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر "بمناسبة اللقاء التأريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التأريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من مارس من كل عام، يومًا وطنيًا للتسامح والتعايش في العراق".





وكان المرجع الديني الشيعي العراقي علي السيستاني، التقى صباح السبت، قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس بمنزله في محافظة النجف.





وقال مكتب السيستاني إن اللقاء مع البابا شهد التشديد على أهمية العمل من أجل السلام.





وعقد الرجلان لقاء مغلقا لمدة ساعة، بحثا خلاله القضايا التي تعاني منها الأقلية المسيحية في العراق.



