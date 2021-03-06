وليد شعبان يحذر لاعبي الأهلي والزمالك من الاعتراض على حكام الليلة

علق وليد شعبان الخبير التحكيمي، على ثنائى تحكيم مباراتي الأهلي وفيتا كلوب الكونغولى والزمالك والترجي المقرر إقامتهما اليوم السبت فى إطار دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.





ويحل الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو ضيفا على نظيره الترجي برادس فى السادسة مساء، فيما يستضيف المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني فيتا كلوب الكونغولي فى التاسعة.



وقال وليد شعبان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": إن الحكمين الزامبى سيكاوزى والمغربي رضوان جيد الذين سيديرا مباراتى الزمالك و الأهلى أمام الترجى وفيتا كلوب من حكام النخبة فى قارة إفريقيا ومشهود لهما بالكفاءة والقدرة على إدارة المباريات الحساسة.





تابع: هذا ما دفع CAF لإسناد لهما المباراتين اللتين تعتبران من المباريات الكبرى والهامة فى تلك الجولة الأمر الذى سيكون لهما تواجد مهم فى المباراتين من ناحية عدم تهاون الثنائى وقدرتهما على السيطرة على مجريات المباراتين.





أضاف: المباراتين تعدان محك جديد لقدراتهما وإختبار جديد لإمكانات كل منهما لكي يظهر بالشكل اللائق وإثبات جدارتهما فى إحتلال المقدمة فى التحكيم الإفريقي مما يستدعى أن يتفرغ لاعبى الزمالك والأهلى لتقديم مردود طيب من ناحية كرة القدم بعيدا عن الإلتفات لقرارات الحكام حتى لا يدخلوا فى نفق مظلم.





وقال أيضا: الإعتراض والامتعاض من القرارات التحكيمية يبعد اللاعبين عن تركيزهم وأعتقد أن لاعبي الفريقين لديهم من الخبرة والدراية الكاملتين بالحكمين الزامبي سيكازورى ورضوان جيد ويستطيعون الوصول معهم والتعامل معها بأسلوب راق بعيدا عن الإنفعال والتشنج لاسيما أنهما من الحكمين الجيدين اللذين يملكان شخصية متزنة.