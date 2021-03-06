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رياضة

ربيع ياسين يتولى الجهاز الفني لفريق بتروجيت.. تعرف على تشكيله

السبت 06/مارس/2021 - 04:58 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
أعلن نادي بتروجيت تولى ربيع ياسين مهمة المدير الفني للفريق في دورى القسم الثاني .

وجاء الجهاز الفني المعاون لـ  ربيع ياسين :
علي عاشور مدرب عام
احمد ابوً مسلم مساعد مدرب
هشام السيد مدرب حراس مرمي
محمد سعد مخطط احمال
ايمن محمد محلل اداء

وجاءت نتائج الجولة كالتالي :

النصر 2-0 الداخلية 
السكة الحديد 0-0 الترسانة 
كوكاكولا 1-0 بتروجيت 
النجوم 1-1 المريخ 
بورتو السويس 1-0 منتخب السويس 
القناة 1-0 زد 
سرس الليان 2-2 جمهورية شبين

ترتيب المجموعة 
1- بورتو السويس : 29 
2- الداخلية : 28 
3- الترسانة : 27 
4- كوكاكولا : 26
5-المريخ : 23 
6- القناة :22 
7- منتخب السويس : 22 
8- زد اف سي : 20 
9- النصر : 19 
10- جمهورية شبين : 19 
11 - النجوم : 19 
12- السكة الحديد : 18 
13- سرس الليان : 18 
14- بتروجيت : 16
15- الزرقا : 13 
16- طنطا : 12 
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