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طريقة عمل اللانشون فى المنزل

السبت 06/مارس/2021 - 05:28 م
طريقة عمل اللانشون
طريقة عمل اللانشون فى المنزل
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اسماء محمد
يعد اللانشون من اكثر الأطعمة التى يحبها الاطفال خاصة فى ساندوتشات المدارس ، لذا نقدم لكم طريقة عمل اللانشون فى المنزل لتتمكنى من تقديم اكلة صحية وآمنة لأطفالك وأسرتك.

اليكم طريقة عمل اللانشون فى المنزل بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير لانشون
6 بيضة 
كوب دقيق 
نصف كوب زيت
5 مكعب جبنة كريمة  أو علبة جبنة مثلثات
2 مكعب مرقة لحمة "ممكن بيتي"
نصف ملعقة صغيرة حبهان بودرة 
ملعقة كبيرة ثوم بودرة 
ملعقة كبيرة بصل بودرة
ملعقة كبيرة بابريكا 
ملعقة كبيرة لون طعام أحمر 
ملح فلفل أسود 

طريقة عمل اللانشون في المنزل 
* يوضع البيض والدقيق ومكعبات المرقة والجبنة والزيت في الخلاط ويضاف الحبهان والبصل البوردة والبابريكا ولون طعام ويمكن إضافة الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة و يدهن مج زجاج أو صينى بالزيت ويصب الخليط في المج إلى الثلثين ويغطى بورق النايلون

* يوضع في حلة بها ماء مغلي على النار وتغطى وتترك لمدة حوالى ساعة تقريبًا أو حتى تمام النضج و تهدأ النار عند الغليان ثم يترك ليبرد ثم يقطع شرائح
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