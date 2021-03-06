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رياضة

النقاز يصنع ووليم توجي يتقدم لـ الترجي أمام الزمالك

السبت 06/مارس/2021 - 06:29 م
مباراة الزمالك والترجي
مباراة الزمالك والترجي
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يسرى غازى
أحرز وليم توجى لاعب فريق الترجي الهدف الأول فى مرمى الزمالك بالدقيقة 30 في المباراة المقامة حاليا على ملعب حمادي العقربي فى رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

بدأ اللقاء بضغط لاعبي الترجي لمحاولة تشكيل خطورة على الخطوط الخلفية للفارس الأبيض ومنح الحكم الزامبي سيكازوى الليبي حمد الهوني ضربة حرة بعد تعرضه لارتكاب خطأ ضده فى الدقيقة الثانية.

وحصل فى الدقيقة الثالثة فرجاني ساسي على ركلة حرة بعد تعرضه لعرقلة من كوليبالي لاعب الترجي وكاد فى الدقيقة الرابعة يوسف أوباما ان يهدد مرمى الترجي بعد استغلاله خطأ دفاعيا وسدد الكرة بقدمه تصطدم فى دفاعات المنافس.

وساد الارتباك دفاعات الترجي وشكل الثنائي بنشرقي وساسي خطورة في الدقيقة الخامسة على الخطوط الخلفية ومرر فى الدقيقة السابعة أشرف بنشرقي كرة ماكرة فشل يوسف أوباما فى السيطرة عليها.

ونجح محمود جنش حارس الزمالك فى إبعاد إحدى الكرات من ضربة ركنية فى الدقيقة التاسعة وحصل عبدالرؤوف بن غيث على ضربة حرة فى الدقيقة 11 بعد تعرضه لخطأ من جانب محمد عبدالغني.

وفشل فى الدقيقة 16 حميد أحداد فى استغلال إحدى الكرات داخل منطقة الجزاء واستطاع مدافع الترجي في إبعاد الكرة عن منطقة الجزاء كما فشل يوسف أوباما فى اللحاق بإحدى الكرات داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 17.

وتعرض فى الدقيقة 20 طارق حامد إلى العرقلة من جانب كوليبالي واحتسب الحكم الزامبي سيكاوزى ركلة حرة لصالح الزمالك ومرر حمدى النقاز كرة عرضية وسجل وليم توجي لاعب الترجى الهدف. 
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