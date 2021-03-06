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رياضة

ساسي يمرر وأحمد فتوح يسجل هدف تعادل الزمالك فى مرمى الترجي

السبت 06/مارس/2021 - 06:42 م
مباراة الزمالك والترجي
مباراة الزمالك والترجي
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يسرى غازى
أدرك أحمد فتوح هدف التعادل لفريق الزمالك فى مرمى الترجي بالدقيقة 40 في المباراة المقامة حاليا على ملعب حمادي العقربي فى رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

بدأ اللقاء بضغط لاعبي الترجي لمحاولة تشكيل خطورة على الخطوط الخلفية للفارس الأبيض ومنح الحكم الزامبي سيكازوى الليبي حمد الهوني ضربة حرة بعد تعرضه لارتكاب خطأ ضده فى الدقيقة الثانية.

وحصل فى الدقيقة الثالثة فرجاني ساسي على ركلة حرة بعد تعرضه لعرقلة من كوليبالي لاعب الترجي وكاد فى الدقيقة الرابعة يوسف أوباما ان يهدد مرمى الترجي بعد استغلاله خطأ دفاعيا وسدد الكرة بقدمه تصطدم فى دفاعات المنافس.

وساد الارتباك دفاعات الترجي وشكل الثنائي بنشرقي وساسي خطورة في الدقيقة الخامسة على الخطوط الخلفية ومرر فى الدقيقة السابعة أشرف بنشرقي كرة ماكرة فشل يوسف أوباما فى السيطرة عليها.

ونجح محمود جنش حارس الزمالك فى إبعاد إحدى الكرات من ضربة ركنية فى الدقيقة التاسعة وحصل عبدالرؤوف بن غيث على ضربة حرة فى الدقيقة 11 بعد تعرضه لخطأ من جانب محمد عبدالغني.

وفشل فى الدقيقة 16 حميد أحداد فى استغلال إحدى الكرات داخل منطقة الجزاء واستطاع مدافع الترجي في إبعاد الكرة عن منطقة الجزاء كما فشل يوسف أوباما فى اللحاق بإحدى الكرات داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 17.

وتعرض فى الدقيقة 20 طارق حامد إلى العرقلة من جانب كوليبالي واحتسب الحكم الزامبي سيكاوزى ركلة حرة لصالح الزمالك ومرر حمدى النقاز كرة عرضية وسجل وليم توجي لاعب الترجى الهدف بالدقيقة الـ 28.

وأضاع حميد أحداد فى الدقيقة 31 هدف التعادل بعدما نجح أحمد سيد زيزو فى تمرير كرة عرضية سددها أحداد وتصدى لها حارس الترجي وحاول أشرف بنشرقي فى اللحاق بها واصطدم بيد الحارس ويحتسب حكم اللقاء ضربة حرة ضد لاعب الزمالك.

واضطر حكم اللقاء الى إيقاف اللعب فى الدقيقة 36 بعد سقوط أحد لاعبي الترجي على الأرض وإخراجه للعلاج وشهدت الدقيقة 37 مشادات بين لاعبي الفريقين بعد الاعتراض من جانب الترجي على عدم إخراج الكرة من جانب الزمالك.

ومرر زيزو كرة عرضية فى الدقيقة 39 واحرز أحمد فتوح هدف التعادل للزمالك بالدقيقة 40 وحصل على بطاقة صفراء .


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