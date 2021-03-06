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تفاصيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 06:52 م
الربط الكهربائي
الربط الكهربائي
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محمد القاضي
كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل التعاون المشترك ومشروعات "الربط الكهربائي" بين مصر والسودان.

قال "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن مشروع تبادل الطاقة الكهربائية بين مصر والسودان بدأ في أبريل 2020 لتبادل 80 ميجا وات كمرحلة مبدأيه.

أضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن تبادل الطاقة مع السودان مستمر، ومن المخطط أن يتم زيادة حجم التبادل خلال الفترة المقبلة، مردفا أن الربط الكهربائي بدأ عمليا في 3 أبريل 2020 في تغذية الشبكة القومية وتغذية المناطق الواقعة شمال السودان.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن الربط الكهربائي مع السودان مهم جدا في طريق الربط مع دول القارة الأفريقية، موضحا أنه تم اتخاذ الخطوات التنفيذية لإضافة بعض المهمات الكهربائية مع السودان من أجل زيادة القدرة إلى 300 ميجا وات، ومن الممكن أن تصل إلى 600 ميجا وات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الربط الكهربائي مع السودان يعتبر بوابة للدولة المصرية للربط مع الدول الأوروبية أيضا، خاصة وأن هناك مشروعا للربط بين مصر وقبرص واليونان.
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