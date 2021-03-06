أنغام تشوق متابعيها لـ كليب «هو نفس الشوق»

شوّقت الفنانة أنغام متابعيها لكليبها الجديد هو نفس الشوق على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت أنغام صورة لها وعلقت قائلة: "استنوا كليب اغنية #أنغام #هو_نفس_الشوق بكرة الساعة ٧ مساءً على قناة أنغام الرسمية على اليوتيوب".









تحل النجمة الكبيرة أنغام، غدًا الأحد، ضيفة على إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV"، في حلقة خاصة من برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، الذى تقدمه المذيعة جيهان عبد الله، لتكشف عن العديد من أخبارها الحصرية لجمهور الإذاعة مثل ألبومها الجديد الذى سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة.





كما تطرح النجمة أنغام، أغنيتها الجديدة "هو نفس الشوق"، غدًا خلال وجودها في البرنامج وستتم إذاعتها فى الحلقة لمعرفة آراء جمهورها الكبير في الوطن العربى، وتكشف أنغام كواليس حفلها الغنائى الجديد المقرر إقامته يوم 26 من شهر مارس الجارى في افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية في مركز المنارة بالتجمع الخامس.



