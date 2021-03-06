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رياضة

طرد أحمد فتوح من مباراة الزمالك والترجي

السبت 06/مارس/2021 - 07:18 م
أحمد فتوح
أحمد فتوح
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يسرى غازى
أشهر حكم مباراة فريق الزمالك والترجي البطاقة الحمراء فى الدقيقة 56 ضد اللاعب أحمد فتوح بعد تدخله بالمرفق ضد المنافس في المباراة المقامة حاليا على ملعب حمادي العقربي فى رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

شهدت مجريات الشوط الثاني ضغطا من الزمالك وحصل حميد أحداد على ركلة حرة فى الدقيقة 46 أمام منطقة الجزاء بعد عرقلته وقاد أشرف بنشرقي هجمة مرتدة مررها إلى فرجاني ساسي فى الدقيقة 47 سددها قوية تصطدم فى دفاعات الترجي وتخرج إلى ركنية.

ومنح الحكم الزامبي بطاقة صفراء للاعب الترجي إلياس شتى إثر عرقلته حميد أحداد مهاجم الزمالك وقاد حمد الهوني هجمة مرتدة فى الدقيقة 51 مررها الى عبدالباسط وسددها محمد على فى شباك جنش محرزا الهدف الثالث.

وسدد فرجاني ساسي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 55 تمر أعلى عارضة حارس الترجي 
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