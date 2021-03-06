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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. لبنان تسجل 3158 إصابة جديدة بكورونا و42 وفاة

السبت 06/مارس/2021 - 07:27 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 3158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بكوفيد في البلاد منذ بداية الأزمة وحتى الآن الي 393211 إصابة. 

وسجلت الصحة اللبنانية في بيان لها اليوم 42 حالة وفاة خلال 24 ساعة المنقضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 5013 حالة وفاة.

كما رصدت الوزارة اللبنانية ارتفاع حالات الشفاء في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتى الآن إلى 307256 حالة.

وأبانت الوزارة اللبنانية أن عددًا من تلقوا اللقاح الخاص بفيروس كورونا بالأمس بلغ 4482 شخصاً ليرتفع إجمالي من تلقوا اللقاح في لبنان إلى 76113.
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