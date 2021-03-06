المتهم بقتل زوجته بـ وابور الجاز في القليوبية: دي أم ولادي ومكنش قصدي أموتها

"مكنش قصدى أموِّتها.. دي مهما كانت بردوا مراتي وأم ولادي.. بس الشيطان دخل بيننا وقت الخناقة".. بهذه الكلمات بدأ المتهم بالتعدي على زوجته مستخدما "وابور جاز" على رأسها في منطقة الوحدة العربية التابعة لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية





وقال المتهم ويدعى "ح. ا" احنا كنا بنتخانق زى اى زوجين بيحصل ما بينهم مشادات فقمت بضربها على رأسها ولم أقصد قتلها ، مضيفا انه كان كثيرًا يحدث شجار بينهم لأسباب عائلية مثل أى بيت، وتنتهى وتعود الحياة لطبيعتها مرة اخرى.





وأضاف المتهم خلال التحقيقات أنا حاسس بالذنب وندمان طبعا ومش عارف عملت كده ازاى وحاولت اسعافها قدر المستطاع ونقلها الى المستشفى لإنقاذها لكنها توفيت.





وكان اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العقيد أحمد سالم الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ من مستشفى النيل بشبرا الخيمة بوصول جثة سيدة حامل في الشهر السابع مصابة بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.





وبالنتقال والفحص وإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها "صهرة ص. س." 30 سنة مقيمة بشارع بورسعيد بمنطقة الوحدة العربية التابعة لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حامل في الشهر السابع وزوجها "ح. أ." 32 سنة عامل بسبب خلافات زوجية بعد رفضها تجهيز الإفطار له فما كان من الزوج إلا أن قام بضربها بوابور جاز على رأسها مما أسفر عن إصابتها الموضحة بتقرير المستشفى والتي أودت بحياتها على الفور.