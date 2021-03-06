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رياضة

وزارة الشباب تعلن مشاركة "طور وغير" في احتفالية يوم المرأة العالمي.. تفاصيل

السبت 06/مارس/2021 - 09:20 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة مشاركة مشروع "طور وغير "في فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العالمي، والمقرر إقامته الاثنين المقبل ٨ مارس بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وتأتي المشاركة من خلال تنفيذ مبادرة لمدة 3 أسابيع تعمل على توعية البنات والسيدات فيما يخص مجالات العمل والتمكين الاقتصادي المختلفة، و هي مبادرة مقدمة من الإدارة المركزية للمشروعات و تدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مشروع طور و غير.

يأتي ذلك إيمانا من وزارة الرياضة بقدرات السيدات ومدي فاعليتهن في المجتمع و سوق العمل و حرصا منها علي مساعدتهن ليبدأن في الحياة العملية بشكل مناسب و ناجح.

ويأتي الاسبوع الاول من الفعاليات الاحتفالية تحت شعار "Discover yourself "، حيث يتم التركيز في تدريبات الأسبوع الأول على مساعدة السيدات والبنات باكتشاف شغفهن ومهاراتهن وخبراتهن، إلى جانب زيادة وعيهن فيما يخص قضايا النوع الاجتماعي التي قد تضع عوائق أمام السيدات من أجل بدء حياتهن المهنية الخاصة سواء العمل بدوام كامل أو العمل بشكل حر او بتأسيس شركاتهن الخاصة. 

فيما يأتي الأسبوع الثاني تحت شعار"استعدي" حيث يتم التركيز على مهارات سوق العمل الأساسية إضافة إلى المسارات الثلاثة المختلفة في الحياة المهنية (العمل بدوام كامل – العمل الحر – ريادة الأعمال) سوف يتم تعريف المشتركات خلال هذا الأسبوع بالمهارات اللازمة لكل مسار مهني مختلف وكيفية البدء في كل مسار. 

فيما يأتي الأسبوع الثالث تحت شعار"انطلقي"، وخلال هذا الأسبوع سوف تقوم المشاركات باختيار مسار من الثلاثة مسارات المتاحة وهي"مسار العمل الحر، ريادة الأعمال، SHE CODES".

وحددت وزارة الشباب والرياضة شروط التسجيل وتتضمن أن تكون المشاركة في هذه المبادرة قاصرة علي الفتيات في المرحلة العمرية من ١٥ و حتي ٣٨ سنة، والاشتراك متاح من كل محافظات الجمهورية، كما أن فعاليات هذه المبادرة ستكون مقدمة أونلاين من خلال برنامج microsoft teams

ويمكن التسجيل من خلال اللينك التالي :
‏https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hPmUisV6ykmeEZ353m-vR5HfC_JB-S5LoGU_QdIdl4xUMlRVVUVUSkdaRDNHMzBSVTc4WEdQTEZMSy4u&fbclid=IwAR2c76-qJuZvEwOjSkETaj5F_sP1UQjPcqpMVrs6mx_S9V_U9EqTZXzu-ds

مع العلم أن باب التسجيل سيتم إغلاقه ١١ مارس ٢٠٢١.
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