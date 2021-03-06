سيد علي يكشف الحالة الصحية لمجدي الجلاد بعد عملية استئصال ورم

قال الإعلامي سيد علي، إن الحالة الصحية للكاتب الصحفي مجدي الجلاد جيدة، عقب دخوله غرفة العمليات لاستئصال ورم.





وأكد خلال حلقة اليوم من برنامج حضرة المواطن المذاع على الحدث اليوم، أن الجلاد في فترة نقاهة وسوف يخضع لعملية أخري في وقت لاحق، مرددًا: "نتمني الشفاء العاجل لمجدي الجلاد".





ونوه سيد علي أن الجلاد واحد من الصحفيين الموهوبين اللذين استطاعوا أن يصنعوا اسماً في عالم الصحافة.





كان الكاتب الصحفي مجدي الجلاد قد طلب الدعاء من متابعيه عبر موقع فيس بوك معلنًا إصابته بورم وعائي دموي في الرقبة مما يتطلب خضوعه لعمليتين جراحيتين دقيقتين، خلال الأسبوع الجاري.





وكتب الجلاد خلال منشوره ابتلاء المرض، «من المؤكد أن الخير كل الخير أن يُنعم الله عز وجل بالابتلاء على عبده من آن لآخر.. وفي المرض أكبر ابتلاء وأصعب اختبار».





وأضاف: «لذا أقول الآن بيقين تام: اللهم إن لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أن أنعمت عليّ بالمرض لتختبر إيماني ورضاي وصبري».





وأوضح: «سوف أخضع بإذن الله لجراحتين دقيقتين هذا الأسبوع، لاستئصال ورم وعائي دموي في الرقبة.. أسألكم الدعاء بالشفاء والعفو والعافية.. وأسأل كل من آلمته دون قصد، وكل من ظلمته دون عمد، وكل من لم تسعفني قدرتي على مساعدته، العفو والمغفرة».





تابع: «أما أنا فقد رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، ورضيت بمرضي وعلتي، وكما قال على بن أبي طالب (سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري».





استكمل: «سأصبر حتى ينظر الرحمن في أمري.. سأصبر حتى يعلم الصبر أني صبرت على شيء أمرّ من الصبر، لك العزة والجلال وحدك يارب».





واختتم: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يُشفيني وأن يُشفي كل مرضانا.. ربي إني مسني الضُر وأنت أرحم الراحمين.. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».



