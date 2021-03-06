ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مصادر لـ صدى البلد: فتح تراخيص البناء بقرى الجيزة من غدٍ

السبت 06/مارس/2021 - 10:42 م
فتح تراخيص البناء
فتح تراخيص البناء في الجيزة
Advertisements
محمد الصاحى
أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، أنه تمت الموافقة على فتح باب منح تراخيص البناء في جميع قرى المحافظة اعتبارا من الغد، بشرط تحقيق جميع الإجراءات المطلوبة لمنح تلك التراخيص.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ صدى البلد: أن هذا القرار يشمل جميع القرى في مراكز المحافظة ولا يشمل الأحياء والمدن، لافتا إلى أنه سيتم وضع اشتراطات خاصة بها.

وأوضح أن محافظة الجيزة وضعت مجموعة من الاشتراطات أولها فيما يتعلق بعرض الشوارع فإن الحد الأدنى داخل الكتلة العمرانية للقرى المشار إليها يقدر بـ"4 م للطرق الداخلية بما فيها ممرات المشاة، 6م للطرق الرئيسية، 8م لطريق داير الناحية، 6م لمناطق الامتداد العمرانى" وفى حالة البناء او اعادة البناء اذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع للحد الاقصى.
 
وأشار إلى أنه فيما يخص الارتفاعات فسيتم تحديد الارتفاع بمرتين عرض الشارع وبحد اقصى 21 مترا وبما لا يزيد على قيود الارتفاع الواردة من وزارة الدفاع وفى حالة الطرق الداخلية بعرض 4 امتار فيسمح بإضافة متر واحد ليصبح ارتفاع المبنى 9 امتار كحد أقصى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان يعلن صدور اشتراطات البناء الجديدة فى يناير ..نواب: يجب أن تتضمن ضرورة منع المخالفات في المستقبل.. ولابد مراعاتها ظروف المكان وكود الارتفاعات

محافظ البحيرة يعتمد المخططات التفصيلية لـ ٦ قرى بــ 4 مراكز

الحكومة تعد دليلا لـ عودة البناء.. 10 شروط للحصول على التراخيص الجديدة

إزالات وجوبية للمخالفين .. برلماني يوضح التعديلات الجديدة لقانون البناء

بعد قرار الحكومة.. تعرف على شروط وإجراءات تراخيص البناء الجديدة

حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات.. 10 شروط لتراخيص البناء الجديدة

ترشيحاتنا

مجموعة الزمالك .. مولودية الجزائر يتفوق على تونجيث السنغالي بهدف

اخصموا منهم .. أحمد عيد عبد الملك يطالب بمعاقبة لاعبي الزمالك

بعد خروجها من الحبس.. تفاصيل جلسة تصوير حنين حسام بـ فستان الزفاف

اتحاد جنوب أفريقيا يعلن فوز رئيس صن داونز برئاسة كاف

اعتراض وتشويح بـ اليد من أشرف بنشرقي لحظة تغييره في مباراة الزمالك والترجي

عايز حق أهلي.. صحفي فقد 11 من أسرته في حادث الكريمات ينفجر باكيًا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء .. منة فضالي تتألق في أحدث إطلالة .. شاهد

بعد الفستان المثير .. أجرأ إطلالات ليلى أحمد زاهر .. شاهد

من السجن لـ الفستان الأبيض .. حقيقة زواج حنين حسام