مصادر لـ صدى البلد: فتح تراخيص البناء بقرى الجيزة من غدٍ

أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، أنه تمت الموافقة على فتح باب منح تراخيص البناء في جميع قرى المحافظة اعتبارا من الغد، بشرط تحقيق جميع الإجراءات المطلوبة لمنح تلك التراخيص.





وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ صدى البلد: أن هذا القرار يشمل جميع القرى في مراكز المحافظة ولا يشمل الأحياء والمدن، لافتا إلى أنه سيتم وضع اشتراطات خاصة بها.





وأوضح أن محافظة الجيزة وضعت مجموعة من الاشتراطات أولها فيما يتعلق بعرض الشوارع فإن الحد الأدنى داخل الكتلة العمرانية للقرى المشار إليها يقدر بـ"4 م للطرق الداخلية بما فيها ممرات المشاة، 6م للطرق الرئيسية، 8م لطريق داير الناحية، 6م لمناطق الامتداد العمرانى" وفى حالة البناء او اعادة البناء اذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع للحد الاقصى.